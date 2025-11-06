Cập nhật kết quả Macarthur vs CAHN, giải AFC Champions League Two

Macarthur đấu với CAHN (14h45 ngày 6/11)

Sau 3 trận lượt đi, CAHN tạm đứng đầu bảng E. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ hơn 2 đối thủ bám đuổi 1 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ có 1 chiến thắng trước Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc), còn lại là 2 trận hoà trên thế thắng.

CLB Công an Hà Nội chơi tốt nhưng không duy trì được điều này trong cả trận. Điểm yếu về chiều sâu đội hình khiến đội bóng ngành công an mất điểm sau khi ghi bàn trước và tạo ra thế trận tốt.

CAHN bị Macarthur cầm hòa ở lượt đi.

Khi thể lực suy giảm, CAHN không giữ được nhịp độ chơi bóng. Lực lượng dự bị của đội bóng này không được đánh giá cao, khiến HLV Alexandre Polking khó ứng biến ở nửa sau của trận đấu. Đây là một trong những lý do giúp Macarthur giành được 1 điểm trước CAHN trong trận lượt đi.

Trong cuộc tái đấu, đội bóng của Australia có lợi thế sân nhà. CLB Công an Hà Nội không có nhiều thời gian để thích nghi với điều kiện khí hậu và chênh lệch múi giờ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn của đại diện Việt Nam.

"Dù phải thi đấu trên sân khách với những điều kiện khác biệt, tôi tin rằng toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi hoàn toàn tập trung để cạnh tranh, có một trận đấu tốt và bảo vệ vị trí đầu bảng. Một kết quả tốt vào ngày mai sẽ là một bước tiến lớn vào vòng tiếp theo", huấn luyện viên Polking cho biết.

Trận Macarthur đấu với CAHN được phát sóng trực tiếp lúc 14h45 trên kênh K+SPORT 1.