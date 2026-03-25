Cảnh báo thuốc dự phòng HIV giả, người bán tự xưng điều dưỡng BV Nhi đồng 1

Ngày 24/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lưu hành trái phép trên thị trường.

Cục cho biết đã nhận được báo cáo xác minh từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead, chưa được cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam của ông Trần Thái Học.

Cụ thể, sản phẩm bị phản ánh có tên là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5mg/1.5mL (309mg/mL), không có số đăng ký lưu hành, trên nhãn ghi nơi sản xuất là Công ty Gilead Science Inc. (Mỹ).

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. (Ảnh: DAV)

Theo phản ánh, người bị nghi liên quan là ông Trần Thái Học, tự giới thiệu là điều dưỡng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cùng một doanh nghiệp có tên Công ty TNHH TH Healthcare. Theo báo cáo, người này dùng các tài khoản mạng xã hội như TikTok, Instagram, Zalo và Facebook để quảng bá sản phẩm, đồng thời là người bán thuốc và tiêm trực tiếp cho người mua với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Đáng chú ý, qua hình ảnh thu thập được khi mua thuốc thực tế, trên nhãn hộp sản phẩm do phía công ty cung cấp chưa có thông tin về giấy phép lưu hành, kèm theo lưu ý: "Sản phẩm chưa đăng ký lưu hành. Chỉ lưu hành nội bộ",

Nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xác minh, xử lý thông tin về loại thuốc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Quản lý thị trường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH TH Healthcare cũng như địa chỉ cư trú, làm việc của ông Trần Thái Học. Cơ quan chức năng cần xác minh chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động chuyên môn và nguồn gốc toàn bộ lượng thuốc YEZTUGO đang được quảng cáo, kinh doanh.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở liên quan tạm ngừng ngay việc phân phối, niêm phong lượng thuốc YEZTUGO có dấu hiệu vi phạm để phục vụ điều tra. Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự (sản xuất, buôn bán thuốc giả), Cục đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh sản phẩm YEZTUGO, tên công ty TH HEALTHCARE LTD.,Co được đăng quảng cáo và bài đăng quảng cáo thuốc trên mạng xã hội của ông Trần Thái Học.

Đối với bệnh viện mà ông Học đang công tác, Cục Quản lý Dược đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhân sự Trần Thái Học và việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép ngoài phạm vi bệnh viện (nếu có).

Đối với Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam, Cục Quản lý Dược đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM và cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy tìm nguồn gốc của lô thuốc thuốc tiêm YEZTUGO nghi ngờ giả nêu trên; cung cấp các bằng chứng, tài liệu kỹ thuật về đặc điểm nhận dạng thuốc thật/thuốc giả và các hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc. để cơ quan chức năng có căn cứ kết luận vi phạm.

Các sở y tế có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO nêu trên, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi ngờ.