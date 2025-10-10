Cảnh báo rủi ro khi môi giới nhà đất tự chuyển sang đầu tư, ôm hàng

(VTC News) -

Tại lễ công bố chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản của Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) diễn ra sáng 10/10, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, thực tế hiện nay cho thấy lực lượng nhân sự trong ngành bất động sản rất đa dạng, đến từ nhiều trường đào tạo khác nhau.

Nhưng có một thực tế là rất nhiều người có trình độ cao tham gia vào thị trường bất động sản song không phải ai cũng thành công. Trong giai đoạn thị trường phát triển nóng, có thể ai làm bất động sản cũng có thể thắng; nhưng khi thị trường gặp sự cố, nhiều người lại không biết xử lý ra sao.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, sẽ có nhiều rủi ro khi môi giới tự chuyển hóa sang đầu tư, ôm hàng.

Đây là thực tế đã diễn ra trong các giai đoạn 2011 - 2014, rồi 2022 - 2024 vừa qua khiến không ít sàn giao dịch quy mô lớn, doanh nghiệp môi giới tầm cỡ phải dừng hoạt động. Nhiều môi giới giỏi thay vì làm tốt nhiệm vụ chuyên môn lại chuyển sang đầu tư, ôm hàng, dẫn tới rủi ro dây chuyền.

Chính vì vậy, ông Đính cho rằng, cần phải có chương trình đào tạo định hướng đến đối tượng là các CEO bất động sản. Đây là nhóm có vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược, tổ chức vận hành và phát triển doanh nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam sau hơn 20 năm phát triển đã qua rồi thời kỳ “hoang sơ”, đã đến lúc bước vào giai đoạn đòi hỏi sự chuyên nghiệp.

"Tôi còn nhớ năm 2006, chúng tôi là những người đi dạy các khóa cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản, khi đó, ai muốn hành nghề đều bắt buộc phải học. Sau đó, thị trường mở hơn và môi giới hoạt động không có chứng chỉ hành nghề khá nhiều. Nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi, đòi hỏi thị trường cần chuyên nghiệp hóa toàn diện, không chỉ đối với doanh nghiệp hay môi giới, mà ngay cả các cán bộ, công chức quản lý trong lĩnh vực này cũng sẽ gặp khó nếu không hiểu pháp luật về bất động sản", ông Tuyến tâm sự.

TS. Vũ Đình Ánh cũng nhấn mạnh, ở bất kỳ giai đoạn nào, bất động sản vẫn luôn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy chất lượng nguồn nhân sự là rất quan trọng. Ông kỳ vọng các đơn vị triển khai khóa học sẽ thiết kế các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bất động sản sát với thực tế.

"Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ kỷ nguyên số, kinh tế số nhưng chúng ta đã thực sự hiểu về “số” hay chưa? Tôi cho rằng, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn còn khá mông lung về “số”. Vì vậy, tôi rất mong chương trình đào tạo sẽ đưa “số”, “số hoá” trong lĩnh vực bất động sản vào giảng dạy", ông Ánh đặt vấn đề.