Cận cảnh thủy điện sông Ba Hạ - nơi vừa có mức xả lũ 'chưa từng có'

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ (thuộc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ) nằm trên Sông Ba thuộc địa phận xã Đức Bình, xã Suối Trai (tỉnh Đắk Lắk). Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình là 11.115km², chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của sông. Vùng hồ của dự án có diện tích rộng 54,66km².

Nhà máy thủy điện này cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất 220MW, công suất đảm bảo 33,3MW, điện lượng trung bình nhiều năm 825 triệu kWh. Ngoài ra công trình còn tham gia hạn chế lũ và tạo nguồn nước cho hạ lưu. Hồ chứa của thủy điện nằm phía hạ lưu các công trình lớn như Sông Hinh, Ayun Hạ và Krông H’Năng. Với vị trí này, sông Ba Hạ được xem như “cửa ngõ cuối cùng” trước khi dòng nước đổ về khu vực hạ du đông dân của tỉnh Phú Yên (trước đây).

Đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung, hồ thủy điện Sông Ha Bạ tiến hành xả lũ với lượng nước kỷ lục, chiều 19/11 lên đến 16.100 m3/s. Đây là mức xả lũ cao kỷ lục từ khi thủy điện Sông Ba Hạ vận hành.

Với lưu lượng xả cao kỷ lục, Thủy điện Sông Ba Hạ khiến hàng nghìn nhà dân chìm trong biển nước. Người dân cho biết, nước dâng quá nhanh khiến họ trở tay không kịp.

Lưu lượng xả đó được các chuyên gia đánh giá là “lịch sử” trong ngành thủy điện.

Lúc 4h15 sáng 20/11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã hạ lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400 m³/giây. Dù giảm so với mức xả kỷ lục 16.100 m³/giây vào 16h ngày 19/11, lưu lượng h dù giảm vẫn ở ngưỡng rất cao, khiến nhiều khu vực hạ lưu sông Ba tiếp tục ngập sâu, thời gian rút chậm.

Sau đợt xả lũ. Theo nguồn tin từ công ty này, từ 1/12, Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc sẽ tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Nội dung làm việc xoay quanh thủy điện này vừa xả lũ cao kỷ lục.