Cận cảnh kho cảng LNG được 'ông lớn' năng lượng Mỹ xúc tiến mua lại 100% cổ phần

Theo công bố ngày 21/4 tại Singapore, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Kho cảng LNG Cái Mép sẽ trở thành doanh nghiệp con thuộc sở hữu toàn phần của AG&P LNG. Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Hải Linh, sẽ thoái toàn bộ vốn góp khỏi dự án. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần các phê duyệt theo quy định và phải đáp ứng các điều kiện hoàn tất giao dịch. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.