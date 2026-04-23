Sắp đấu giá 3 siêu xe liên quan bà Trương Mỹ Lan

(VTC News) -

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa ra quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 3 ô tô hạng sang liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong vụ án Vạn Thịnh Phát, với tổng giá khởi điểm hơn 8,7 tỷ đồng.

Ba tài sản đưa ra đấu giá gồm xe BMW biển số 50L-069.47, đăng ký đứng tên Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng; xe Lexus biển số 51A-942.85 đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Lan.

Đáng chú ý, tài sản có giá trị lớn nhất là xe Maybach biển số 51F-199.99, đăng ký đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, có giá khởi điểm hơn 7,052 tỷ đồng.

Theo THADS TP.HCM, việc lựa chọn tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí về tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp công bố; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá; phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả.

Đơn vị tham gia cũng phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín, từng thực hiện đấu giá tài sản tương tự trong 6 tháng gần nhất, có tối thiểu 3 đấu giá viên, trong đó ít nhất một người đủ năng lực điều hành cuộc đấu giá đối với tài sản này.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá là 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trước đó, ngày 14/4, Cục THADS TP.HCM thông báo kết quả thẩm định giá đối với 2 túi xách Hermès bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan.

Theo đó, chấp hành viên đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng để thẩm định giá tài sản. Hai túi được xác định gồm: túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá trắng trên khóa và viền; và túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu khác.

Kết quả thẩm định cho thấy, túi Hermès size 25 được định giá hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi túi size 30 có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

THADS TP.HCM cho biết, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo (hoặc được tống đạt hợp lệ), các bên đương sự có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời phải nộp tạm ứng chi phí theo quy định. Các bên cũng có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn trên, nếu không có yêu cầu định giá lại hoặc không thống nhất được đơn vị đấu giá, chấp hành viên sẽ chủ động lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để xử lý tài sản theo quy định pháp luật.