2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỷ

Ngày 14/4, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM thông báo kết quả thẩm định giá đối với 2 túi xách Hermès bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan.

Theo đó, chấp hành viên đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng để thẩm định giá tài sản. Hai túi được xác định gồm: túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá trắng trên khóa và viền; và túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu khác.

Kết quả thẩm định cho thấy, túi Hermès size 25 được định giá hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi túi size 30 có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm.

THADS TP.HCM cho biết, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo (hoặc được tống đạt hợp lệ), các bên đương sự có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời phải nộp tạm ứng chi phí theo quy định. Các bên cũng có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn trên, nếu không có yêu cầu định giá lại hoặc không thống nhất được đơn vị đấu giá, chấp hành viên sẽ chủ động lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để xử lý tài sản theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 28/1, THADS TP.HCM đã hoàn tất cưỡng chế kê biên 2 túi xách nói trên. Buổi làm việc có sự tham gia của chấp hành viên, đại diện VKSND TP.HCM và các cơ quan liên quan; bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt.

Sau khi kê biên, cơ quan thi hành án đã lựa chọn đơn vị thẩm định giá cho các tài sản này.

Tại phiên sơ thẩm giai đoạn 2 (tháng 10/2024), bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị được nhận lại 2 túi Hermès bạch tạng, cho rằng đây là tài sản cá nhân. Bị cáo khai một chiếc mua tại Ý, chiếc còn lại được một doanh nhân người Malaysia tặng.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định cả hai túi đều liên quan đến nguồn tiền phạm tội, trong đó có tài sản hình thành trực tiếp từ hành vi phạm tội, nên quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ.

Tại phiên phúc thẩm tháng 6/2025, bà Lan tiếp tục đề nghị trả lại 2 túi xách. Song, HĐXX nhận định các tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội, do đó việc tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án là có căn cứ.