Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư

Năm 2017, VAMC từng thu giữ tòa nhà và đưa ra đấu giá nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia. Đến năm 2021, Viva Land xuất hiện với vai trò nhà phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon. Tháng 8/2022, công trình được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, song phần bên trong vẫn dừng thi công chờ kết luận thanh tra. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, dự án tiếp tục “án binh bất động” cho đến nay.