Công nghệ 23/4: Chip AI Thus của Anker - bí mật trong tai nghe mới

Anker ra mắt chip AI Thus cho tai nghe

Anker vừa công bố chip AI mới mang tên Thus, hứa hẹn thay đổi cách thiết bị xử lý dữ liệu. Khác với mô hình tính toán dựa trên "đám mây", Thus cho phép xử lý trực tiếp trong bộ nhớ, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng tốc độ phản hồi.

Thiết kế nhỏ gọn và tiêu thụ ít điện năng mở ra khả năng tích hợp vào các thiết bị di động siêu nhỏ.

Chip AI Thus của Anker được thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho tai nghe Soundcore. (Nguồn: Anker)

Ứng dụng đầu tiên của Thus sẽ xuất hiện trên dòng tai nghe Soundcore mới. Chip này có thể xử lý hàng triệu tham số để khử tiếng ồn, vượt xa khả năng của các chip hiện tại.

Ngoài ra, tai nghe còn được trang bị cảm biến dẫn truyền qua xương, giúp nhận diện giọng nói rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào.

Anker cho biết kế hoạch tích hợp Thus sẽ kéo dài nhiều năm, mở rộng sang các sản phẩm khác như robot hút bụi Eufy hay hệ thống quản lý năng lượng Solix.

Sự kiện Anker Day tại New York ngày 21/5 sẽ chính thức giới thiệu mẫu tai nghe đầu tiên dùng chip Thus, cùng giá bán và thời điểm ra mắt.

AMD ra mắt Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

AMD chính thức trình làng CPU Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, mẫu chip đầu tiên sở hữu công nghệ dual 3D V-Cache với tổng dung lượng cache lên tới 208 MB.

Đây là bước tiến lớn trong kiến trúc Zen 5, mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ phức tạp và nhạy cảm về độ trễ.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 - CPU đầu tiên với dual 3D V-Cache. (Nguồn: AMD)

Con chip mới có cấu hình 16 nhân, 32 luồng, xung nhịp cơ bản 4.3 GHz và boost tối đa 5.6 GHz. TDP đạt 200W, cao hơn các phiên bản trước, nhưng bù lại đem đến khả năng ép xung mạnh mẽ và hiệu suất ổn định.

Ryzen 9 9950X3D2 tương thích với toàn bộ bo mạch chủ socket AM5, không yêu cầu nâng cấp bộ nhớ.

Với mức giá khởi điểm 899 USD, đây là CPU cao cấp nhất của AMD dành cho nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên và các ứng dụng AI.

Sản phẩm hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip mới từ Intel, đồng thời mở ra kỷ nguyên xử lý mạnh mẽ hơn cho người dùng chuyên nghiệp.

Meta’s Threads ra mắt Live Chat ở sự kiện lớn

Meta giới thiệu tính năng Live Chat trên nền tảng Threads, cho phép người dùng tham gia trò chuyện theo thời gian thực trong các sự kiện lớn.

Đây được xem như "phòng khách kỹ thuật số" nơi khán giả cùng nhau bình luận về NBA Finals, Oscar hay các chương trình truyền hình ăn khách.

Giao diện Live Chat trên Threads trong trận NBA Playoffs. (Nguồn: Meta)

Để khởi động, Threads hợp tác với cộng đồng NBA, tổ chức các buổi Live Chat ngay trong loạt trận Playoffs. Những gương mặt nổi tiếng như Malika Andrews, Rachel Nichols và Da Kid Gowie sẽ đóng vai trò chủ trì, đồng thời có sự góp mặt của nhiều khách mời từ giới thể thao và giải trí.

Người dùng có thể tham gia qua feed cộng đồng, bài đăng chia sẻ hoặc vòng tròn đỏ quanh ảnh đại diện của host.

Live Chat hỗ trợ gửi tin nhắn, ảnh, video, emoji, kèm theo tính năng bình chọn, đếm ngược và hiển thị điểm số trực tiếp. Sau khi kết thúc, phòng chat vẫn mở công khai để mọi người có thể xem lại hoặc bắt kịp những khoảnh khắc đã bỏ lỡ.

Đây là bước đi quan trọng giúp Threads trở thành trung tâm đối thoại văn hóa theo thời gian thực.