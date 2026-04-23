Nhà máy điện gió trị giá gần 7.300 tỷ đồng của Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là dự án điện gió đầu tiên của miền Bắc, được triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có công suất 200 MW, gồm 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng do liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 làm nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư nhấn nút khởi công dự án điện gió đầu tiên.

Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành khai thác năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững.

Tại lễ khởi công, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc khởi công dự án là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng từ “nâu” sang “xanh”, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, ông Lê Văn Ánh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, môi trường và an toàn lao động; các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Người dân khu vực phấn khởi dự lễ khởi công Nhà máy điện gió được kỳ vọng tạo thêm việc làm và dư địa phát triển du lịch địa phương.

Khi đi vào vận hành, dự án này cũng sẽ tạo việc làm cho khoảng 50 lao động với thu nhập ổn định từ 15-20 triệu đồng/tháng, đồng thời đóng góp ngân sách địa phương từ 80-100 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài lợi ích về an ninh năng lượng, dự án hứa hẹn góp phần thúc đẩy du lịch trải nghiệm của khu vực, gia tăng việc làm cho người dân khu vực dự án, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế cho thấy, hiện du lịch vùng điện gió trên cả nước đang là loại hình tham quan, check-in mới lạ, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và các tua-bin khổng lồ.

Các điểm đến nổi bật như: Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Trị và Cầu Đất (Đà Lạt)…thu hút lượng khách đáng kể nhờ không gian thoáng đãng, đặc biệt phù hợp để chụp ảnh lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Tại Quảng Ninh, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được triển khai tại khu vực đồi núi thuộc các phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, nơi có địa hình, cảnh quan tự nhiên đặc sắc.

Khi hoàn thành, những tua-bin gió vươn cao giữa nền xanh của núi rừng và bầu trời sẽ tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa thơ mộng. Đây là tiền đề để phát triển loại hình du lịch trải nghiệm mới, kết hợp giữa tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về năng lượng sạch, một xu hướng đang ngày càng được ưa chuộng.

Phối cảnh công trình Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Với đường bờ biển dài khoảng 250km, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa châu Á ổn định, Quảng Ninh được đánh giá sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để khai thác năng lượng gió cả trên bờ và ngoài khơi.

Theo các nghiên cứu chuyên ngành, tổng tiềm năng điện gió của tỉnh này có thể đạt tới khoảng 13.000MW ngoài khơi và hơn 2.300MW trên đất liền, con số cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nhận diện rõ lợi thế này, tỉnh Quảng Ninh chủ động đưa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo vào quy hoạch tổng thể, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều dự án điện gió vào Quy hoạch điện quốc gia. Giai đoạn 2025-2035, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 4.700MW điện gió.

Trong chiến lược đó, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được xem là bước đi cụ thể hóa, mang tính “mở đường” cho lĩnh vực năng lượng tái tạo.