Ngắm vẻ đẹp Tổ quốc qua 153 bức ảnh 'Việt Nam - Một dải non sông'

Sáng nay 23/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Thành ủy TP.HCM và các đơn vị liên quan khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam - Một dải non sông và TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế lao động, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham quan triển lãm Việt Nam - một dải non sông sáng 23/4.

Triển lãm giới thiệu 153 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, được chắt lọc kỹ lưỡng từ hai cuộc thi quy mô lớn: “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” trong suốt giai đoạn 2020 - 2025.

Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hữu nghị và phát triển tới bạn bè quốc tế, mà còn là liều thuốc tinh thần cổ vũ lòng yêu nước.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, cho biết thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc và sức biểu đạt, các tác phẩm đã khắc họa sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của non sông Việt Nam, từ miền núi biên giới đến hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời phản ánh rõ nét đời sống lao động, chiến đấu của đồng bào các dân tộc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên mọi miền đất nước.

"Mỗi tác phẩm là một lát cắt của hiện thực, kết tinh giữa giá trị nghệ thuật và chiều sâu của lịch sử, giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là một câu chuyện về tình yêu quê hương, sự trân trọng dành cho thiên nhiên và con người Việt Nam đang ngày đêm lao động, bảo vệ chủ quyền", Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM khẳng định.

Qua từng bức ảnh, người xem cảm nhận được sức sống của đất nước từ những dãy núi cao trùng điệp nơi biên giới phía Bắc, đến vùng đồng bằng trù phú và sóng gió trùng khơi nơi biển đảo xa xôi.

Cùng với đó, người dân TP.HCM còn được sống lại những giây phút hào hùng qua triển lãm “TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn”, với 100 ảnh tư liệu ảnh quý giá. Những khoảnh khắc đấu tranh hy sinh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của quân và dân miền Nam trong kháng chiến giành độc lập tự do. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Bà Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ và các chiến sĩ biên phòng tham quan triển lãm.

Triển lãm còn dành không gian trang trọng để tái hiện sinh động cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là chặng đường đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bên cạnh đó, triển lãm còn nêu bật những thành tựu nổi bật, toàn diện của TP.HCM sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, TP.HCM đã vươn lên mạnh mẽ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong đổi mới.

Đông đảo người dân Thành phố, cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm.

Thành phố từng bước tháo gỡ khó khăn, chủ động thích ứng với tình hình mới, đề ra nhiều giải pháp mang tính "xé rào" để giải phóng sức lao động, thúc đẩy sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Dịp này, TP.HCM còn tổ chức triển lãm Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ với 40 ảnh nghệ thuật ghi lại các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại đường Đồng Khởi; triển lãm Giai cấp công nhân TP.HCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc tại tuyến đường Nguyễn Du - Đồng Khởi với 55 ảnh màu và trắng đen.

Triển lãm kéo dài từ 23/4 đến hết ngày 12/5, không chỉ tại trung tâm Thành phố mà còn tại các địa điểm của phường Thủ Dầu Một, Nhà truyền thống cách mạng tại Vũng Tàu, với những chủ đề gắn liền với dấu mốc 51 năm thống nhất đất nước và vai trò của giai cấp công nhân, Nhân dân TP.HCM và cả nước.