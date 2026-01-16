Cận cảnh hơn 200 màn hình LED được lắp đặt dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân cho rằng việc trình chiếu hình ảnh, thông tin về Thủ đô cùng các nội dung chào mừng Đại hội XIV của Đảng là cần thiết. Tuy nhiên, họ kiến nghị cần điều chỉnh, kiểm soát cường độ ánh sáng vào ban đêm để tránh gây chói, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.