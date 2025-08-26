Cách di chuyển đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng phương tiện công cộng

(VTC News) -

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Cổ Loa, xã Đông Anh, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm quy mô lớn mang tên “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, thành phố Hà Nội đã mở rộng mạng lưới xe buýt, giúp người dân thuận tiện hơn khi di chuyển tới địa điểm triển lãm mà không cần sử dụng phương tiện cá nhân.

Chi tiết 20 tuyến buýt chở khách đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Hiện nay, ngoài 2 tuyến buýt thường xuyên hoạt động là tuyến số 43 và E10, Hà Nội bổ sung 18 tuyến kết nối trực tiếp đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tổng cộng sẽ có 20 tuyến với 70 xe và gần 900 lượt xe mỗi ngày, xuất phát từ 6 hướng chính: Trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài.

Hệ thống này giúp hành khách dễ dàng lựa chọn lộ trình phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến lượng khách tham quan triển lãm tăng cao. Trên mỗi xe đều gắn biển phụ ghi rõ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” để hành khách dễ nhận diện.

Hà Nội tăng cường nhiều tuyến xe buýt đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Người dân có thể bắt xe buýt từ 17 điểm đầu cuối và trung chuyển lớn, thuận tiện cho cả sinh viên, công nhân viên chức lẫn du khách. Một số điểm chính gồm:

Bãi đỗ xe buýt Kim Mã: tuyến 43, 43TC

Đại học Bách Khoa: tuyến 31

Điểm trung chuyển Cầu Giấy: tuyến 96TC

Ga Hà Nội: tuyến 23TC

Khu đô thị Gamuda: tuyến E08, 24TC

Bến xe Gia Lâm: tuyến 122TC

Khu đô thị Ocean Park: tuyến E02TC, E10, E10TC

Bến xe Mỹ Đình: tuyến 34

Bến xe Yên Nghĩa: tuyến 02TC

Đại học Mỏ - Địa chất: tuyến 31TC2

Khu đô thị Smart City: tuyến E09

Điểm trung chuyển Nhổn: tuyến 32TC2

Bến xe Giáp Bát: tuyến 32TC1

Bắc Sơn - thôn Đa Hội, Trung Giã: tuyến 93TC

Phố Nỉ, Trung tâm thương mại Bình An: tuyến 15TC

Sân bay Nội Bài: tuyến 90, E10

Với hệ thống này, dù xuất phát từ trung tâm, ngoại thành hay sân bay, hành khách đều có thể di chuyển thuận tiện tới triển lãm.

Để đảm bảo phục vụ tối đa lượng khách, Hà Nội phân bổ thời gian triển khai như sau:

- Từ ngày 12/8 – 5/9: khai thác 6 tuyến gồm 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC.

- Từ ngày 28/8 – 5/9 (thời điểm cao điểm của triển lãm): triển khai thêm 12 tuyến, gồm 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC.

Như vậy, trong những ngày diễn ra triển lãm chính thức, toàn bộ 20 tuyến sẽ đồng loạt hoạt động, phục vụ hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Khám phá triển lãm về 80 năm thành tựu đất nước

Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, sự kiện tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 80 năm qua trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp – công nghệ; Đầu tư – thương mại; Nông nghiệp – nông thôn; Quốc phòng – an ninh; Đối ngoại; Y tế, giáo dục; Văn hóa, thể thao, du lịch.

Triển lãm được chia thành 3 phân khu chính:

- Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) với chủ đề “Việt Nam – Hành trình đến kỷ nguyên mới”. Tại đây, khách tham quan sẽ trải nghiệm những lát cắt lịch sử, từ các giá trị cốt lõi đến các thành tựu lớn lao, qua 6 không gian trưng bày: “Việt Nam – Đất nước – Con người”, “95 năm cờ Đảng soi đường”, “Kiến tạo phát triển”, “Tỉnh giàu nước mạnh”, “Đầu tàu kinh tế” và “Khởi nghiệp kiến quốc”.

- Phân khu triển lãm ngoài trời mang chủ đề “Hội nhập và Phát triển”, bao gồm 5 không gian: “Vì tương lai xanh”, “Khát vọng bầu trời”, “Thanh gươm và lá chắn”, “Ngày hội non sông” và khu vực biểu diễn nghệ thuật.

- Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A) với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo”. Nổi bật trong đó là các không gian “Sáng tạo để kiến thiết” và “Việt Nam và thế giới”.

Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. (Ảnh: Bộ VHTT&DL)

Lời khuyên dành cho người đến triển lãm

Mọi người nên hủ động tìm hiểu trước tuyến buýt phù hợp, đặc biệt trong những ngày cao điểm 30/8 – 2/9. Đi sớm để có nhiều thời gian tham quan và tránh tình trạng chen chúc. Mang theo nước uống, mũ nón, quạt tay vì khu vực ngoài trời có thể đông và nắng. Ngoài ra, người dân nên theo dõi thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để cập nhật kịp thời về lộ trình và lịch trình xe buýt.

Việc Hà Nội mở thêm các tuyến buýt phục vụ triển lãm không chỉ giúp giảm tải giao thông, hạn chế ùn tắc, mà còn tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân dễ dàng tiếp cận sự kiện trọng đại này.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” sẽ là dịp để mỗi người dân nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, tự hào về những thành tựu đạt được, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh trong giai đoạn mới.