Bóng World Cup 2026 có thực sự gây khó khăn cho các thủ môn?

(VTC News) -

Từ những cú sút xa của Kylian Mbappe đến pha dứt điểm của Lionel Messi, không ít bàn thắng tại World Cup 2026 khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi liệu quả bóng Trionda có thật sự đang gây ra khó khăn cho các thủ môn?

Nghi vấn từ những pha cứu thua thất bại

Trên sóng BBC, cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart đã lên tiếng về vấn đề này. Theo anh, nhiều thủ môn tại giải đấu đang gặp khó trong việc phán đoán chính xác tốc độ của quả bóng, dẫn đến những pha phản xạ chậm hơn thường lệ.

"Từ đầu giải tới giờ, tôi thấy nhiều thủ môn để bóng lọt lưới ở khu vực phía trên vai. Theo tôi, quả bóng này đang có một số vấn đề gì đó", Joe Hart nhận định.

Quả bóng chính thức của World Cup 2026 mang tên "Trionda". (Ảnh: Reuters)

Trionda là bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026 do Adidas thiết kế. Điểm đặc biệt nhất của Trionda nằm ở cấu trúc chỉ gồm 4 tấm ghép, ít hơn rất nhiều so với 20 tấm của quả bóng Al Rihla tại World Cup 2022. Đây cũng là số lượng tấm ghép thấp nhất từng xuất hiện trên một quả bóng chính thức của World Cup.

Theo Adidas, Trionda đã trải qua hơn 300 bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm nhằm tối ưu độ chính xác, khả năng kiểm soát và quỹ đạo bay. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3/2026 cho thấy Trionda sở hữu bề mặt nhám hơn các thế hệ bóng World Cup trước đây.

Đặc điểm này giúp quả bóng có tốc độ tới hạn thấp hơn so với các mẫu cũ, đặc biệt là Jabulani - vốn có các đường nối rất mảnh và nông. Theo nghiên cứu, điều này có thể khiến những cú phát bóng dài hoặc sút xa giảm nhẹ về tầm bay. Tuy nhiên, toàn bộ thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện quả bóng không xoáy.

Dù vậy, Hart cho rằng vấn đề không nằm ở quỹ đạo mà ở cảm giác tốc độ. Sau trận Pháp thắng Iraq 3-0, cựu thủ môn Manchester City đặc biệt nhắc tới bàn thắng của Kylian Mbappe. Theo anh, thủ môn Ahmed Basil đã nhìn thấy rõ cú sút nhưng vẫn phản ứng chậm hơn dự kiến.

"Ahmed Basil nhìn thấy bóng rất rõ. Đúng là có các hậu vệ chắn một phần tầm nhìn, nhưng quỹ đạo bóng không hề thay đổi. Dù vậy, cảm giác như bóng lao tới nhanh hơn thời điểm mà thủ môn dự tính có thể chạm vào nó", Hart phân tích.

Bóng Trionda bị nghi khiến một số thủ môn gặp khó tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Anh cho rằng phản xạ của thủ môn thực chất là một phép tính tâm lý rất nhanh: họ quan sát bóng, vào tư thế, dịch chuyển rồi đổ người. Nhưng ở World Cup lần này, nhiều tình huống cho thấy thủ môn thực hiện đúng các động tác quen thuộc mà kết quả lại không như mong đợi.

Các hình ảnh quay chậm cho thấy Mbappe đã tạo xoáy cho quả bóng bằng mu chính diện. Dấu hiệu là các tấm ghép trên bóng đã thay đổi vị trí trong quá trình bay. Dù cú sút không quá hiểm về góc độ, tốc độ của nó rất cao.

Chuyên gia chỉ ra sai lầm của các thủ môn

Nhận định của Joe Hart nhận được sự đồng tình từ một số thủ môn đang tham dự World Cup 2026. Nhiều người thừa nhận bóng đến nhanh hơn so với cảm nhận thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thủ môn lại cho rằng phần lớn những tình huống được nhắc tới xuất phát từ lỗi cá nhân nhiều hơn là đặc tính của quả bóng.

Ở bàn thắng thứ hai của Mbappe vào lưới Senegal, chuyên gia phân tích thủ môn Thierry Barnerat cho rằng Edouard Mendy đã đứng quá cao so với khung thành.

Điều đó tạo cơ hội để tiền đạo người Pháp cố tình tạo độ xoáy để bóng bay nhanh và hướng vào vùng phía trên. Theo Barnerat, cú sút của Mbappe không hề có quỹ đạo bất thường hay bay lắc khó đoán. Ngược lại, bóng di chuyển khá ổn định nhờ lực xoáy được tạo ra từ cú đá.

Tình huống của Luca Zidane trong trận Algeria gặp Argentina cũng được đánh giá tương tự. Thủ môn người Algeria bị đánh bại bởi cú cứa lòng của Messi vào góc cao khung thành.

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Theo chuyên gia này, Messi tạo ra độ xoáy đáng kể khiến bóng bay theo đường cong ổn định như một vòng cung. "Zidane mắc hai sai lầm: đọc sai quỹ đạo và chọn vị trí ban đầu không hợp lý", Barnerat nhận xét.

World Cup 2010 từng chứng kiến làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào quả bóng Jabulani. Nhiều thủ môn hàng đầu như Iker Casillas hay Hugo Lloris cho rằng quả bóng này có quỹ đạo quá khó đoán và thường thay đổi hướng bất ngờ.

Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có cho thấy Trionda hoạt động ổn định hơn đáng kể. Các nghiên cứu khoa học cũng chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy quả bóng World Cup 2026 tạo ra những quỹ đạo bất thường tương tự Jabulani.