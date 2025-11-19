Bộ trưởng Bộ Tài chính: Có thể tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế để hộ kinh doanh không thiệt thòi

(VTC News) -

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ý kiến là ngưỡng doanh thu chịu thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Vân Chi (đoàn Nghệ An) nêu ví dụ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh đạt mức lợi nhuận 10% trên doanh thu, với ngưỡng doanh thu chịu thuế trên 200 triệu đồng/năm, tức 16,7 triệu/tháng, tương đương với việc các đối tượng này phải nộp thuế dù có lợi nhuận chỉ trên 1,6 triệu đồng/tháng.

Theo bà Chi, ngưỡng chịu thuế này quá thấp nếu so với ngưỡng chịu thuế của người có thu nhập từ tiền công tiền lương đang được xem xét nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng, chưa kể giảm trừ người phụ thuộc.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng nêu vấn đề, theo quy định hiện nay, các hộ kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập không vượt quá 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức quy định này là quá thấp và khó khả thi trong thực tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ về thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh: Quốc hội).

“Ngay cả những đối tượng kinh doanh nhỏ như bán tạp hóa, bán ăn sáng cũng đã có thu nhập hàng tháng khoảng 10 - 20 triệu đồng. Trong khi đó, mức miễn trừ gia cảnh đối với cá nhân là 155 triệu đồng/năm, thì mức 20 triệu đồng/tháng cho hộ kinh doanh rõ ràng không phù hợp. Nếu tính thu nhập chịu thuế mà chưa trừ chi phí, vốn đầu t sẽ rất bất công, đặc biệt với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ”, ông Hòa phân tích.

Ông Hòa đề xuất cần nâng mức trần thu nhập chịu thuế lên 40–50 triệu đồng hoặc cao hơn.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận chính sách thuế liên quan hộ, cá nhân kinh doanh là vấn đề “cực khó” và “phức tạp”. Đồng thời nhấn mạnh việc thu thuế với hộ kinh doanh không phải hiện nay mới bắt đầu thu mà đã thực hiện từ nhiều năm trước, chỉ khác nhau ở phương pháp thu, trong khi cách tính thuế không thay đổi.

Bộ trưởng cũng đồng tình với ý kiến của các đại biểu rằng đang có bất cập trong cách tính ngưỡng thu thuế với hộ kinh doanh, không tạo được sự công bằng so với người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Ông Thắng cho biết vẫn phải tính toán lại ngưỡng doanh thu này để các hộ kinh doanh không cảm thấy bị thiệt thòi hơn so với ngưỡng bắt đầu thu thuế của người làm công ăn lương. “Chúng tôi xin được tiếp thu nội dung này để nghiên cứu có một ngưỡng tính thuế khởi đầu đối với hộ kinh doanh phù hợp”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Không có chuyện 'thuế chồng thuế' với vàng

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP.HCM) đề nghị xem xét lại quy định đánh thuế chuyển nhượng giá vàng miếng với mức thuế 0,1%.

Đại biểu phân tích, đa phần người dân coi vàng là tài sản tiết kiệm từ năm này qua năm khác, đề phòng cho các sự cố trong cuộc sống như ma chay, cưới hỏi, bệnh tật...Vàng có thể mua được từ khoản tiền tiết kiệm sau khi đã trừ thuế. Nhưng với quy định này, sau khi bán vàng, họ lại bị đánh thuế. Trường hợp này, liệu có phải “thuế chồng thuế hay không?

Bà Yến nhấn mạnh, việc áp thuế nhằm vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Do đó, thay vì đánh thuế chuyển nhượng vàng, đại biểu nhấn mạnh, quan trọng có biện pháp giải quyết đầu cơ vàng trên thị trường.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan bộ, ngành, ý kiến thẩm tra.

Theo ông Thắng, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng ngưỡng giá trị, ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với quản lý thị trường vàng.

Mặt khác, thuế thu nhập cá nhân đối với vàng miếng có mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần. Mục tiêu lớn nhất của thuế này chính điều chỉnh hành vi mua bán vàng để tránh trường hợp đầu cơ, gây áp lực lên thị trường vàng, liên quan đến thị trường ngoại tệ.

"Nội dung này là một trong rất nhiều giải pháp để chúng ta thực hiện bình ổn thị trường vàng. Thời điểm Chính phủ sẽ cân nhắc. Chúng tôi đã nghiên cứu, không có chuyện thuế chồng thuế", ông Thắng nói.