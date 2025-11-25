Bộ Tài chính sẽ xem xét nâng mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh

(VTC News) -

Bộ Tài chính vừa thông tin về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó có nội dung về thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và dự kiến cũng sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Bộ Tài chính sẽ xem xét nâng mức doanh thu chịu thuế với cá nhân kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ trở xuống để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập.

Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế. Theo đó, dự kiến bổ sung quy định: cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Trước đó, liên quan tới ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng như cách tính thuế, nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế đã chỉ ra sự bất hợp lý về ngưỡng 200 triệu đồng/năm, cũng như cách đánh thuế tính trên doanh thu.

Nhiều ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lên tối thiểu 500 triệu đồng/năm và tối đa khoảng 1 tỷ đồng/năm.