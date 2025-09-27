Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương báo cáo hướng sắp xếp trường học, bệnh viện

(VTC News) -

Bộ Nội vụ có Công văn 8482 về việc đôn đốc báo cáo sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Công văn 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

Các bộ ngành, địa phương báo cáo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trong hôm nay.

Trước đó, Bộ Nội vụ ban hành hai văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Nội vụ tổng hợp trước 25/9.

Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương.

"Đây là nội dung quan trọng phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến, do đó đề nghị bộ, ngành, địa phương tập trung, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 27/9. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Định hướng sắp xếp cơ sở y tế, giáo dục

Tại công văn trước đó, Bộ Nội vụ nêu rõ một số định hướng sắp xếp.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ định hướng tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ gợi ý nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo, Bộ Nội vụ gợi ý địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã. Tối đa mỗi tỉnh, thành phố không quá 3 trường dạy nghề.

Về sắp xếp cơ sở y tế, các địa phương cần tập trung kiện toàn hệ thống y tế dự phòng.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Bộ Nội vụ lưu ý thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.