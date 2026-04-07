Bỏ hạn chế xe bán tải vào nội đô chính là 'cởi trói' cho tiểu thương như tôi

Gia đình tôi khởi nghiệp từ một tiệm bánh thủ công. Sau nhiều năm tích góp, chúng tôi quyết định mua một chiếc xe bán tải để chủ động việc vận chuyển nguyên liệu và giao bánh cho các quán cà phê đối tác. Mỗi sáng sớm, tôi đã phải tất bật xếp những khay bánh sừng bò, bánh tart trứng còn nóng hổi lên thùng xe chuẩn bị giao cho khách.

Chiếc xe bán tải đối với gia đình tôi không chỉ là phương tiện di chuyển. Nó còn hỗ trợ kinh doanh khi có đơn hàng nhiều, cần giao nhanh để đảm bảo độ tươi ngon. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội thực hiện Quyết định 01/2026 của UBND Hà Nội, chiếc ô tô của tôi gần như "bị loại khỏi cuộc chơi" vì chỉ được phép vào nội đô (vành đai 3 trở vào) từ 21h tới 6h hôm sau, vì nó được xếp vào nhóm xe tải thông dụng.

Những dòng bán tải cabin kép được xem là xe tải thông dụng và hoạt động theo khung giờ riêng.

Đặc thù của ngành bánh ngọt là độ tươi mới. Khách hàng và các đại lý yêu cầu giao hàng vào khung giờ từ 7h đến 10h để kịp phục vụ tiệc trưa và trà chiều. Gia đình phải xoay xở thuê thêm ship bằng xe máy (tốn nhiều chi phí) để công việc thuận lợi.

Không chỉ tôi, nhiều người đang sở hữu xe bán tải loay hoay tìm cách thanh lý để đổi sang dòng xe khác, dẫn đến tình trạng bán tháo, lỗ vốn nặng nề. Vì vậy, người dùng xe bán tải đang rất hy vọng vào đề xuất bỏ hạn chế giờ hoạt động đối với xe bán tải mà Liên ngành Sở Xây dựng và Công an gửi UBND TP Hà Nội vào đầu tháng 4.

Đề xuất này là sự thừa nhận kịp thời về vai trò của xe bán tải trong thực tế đời sống kinh tế đô thị, gỡ trói cho tiểu thương như tôi. Thực tế, xe bán tải ngày nay được thiết kế đa năng, vừa phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình, vừa hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhẹ một cách linh hoạt. Việc hạn chế vào nội đô giờ cao điểm như đối với xe tải nặng tạo ra rào cản không đáng có cho các hoạt động kinh tế quy mô nhỏ và nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.

Những chiếc xe này vốn dĩ đã được thiết kế để dung hòa giữa nhu cầu chở người và chở hàng, rất phù hợp với mô hình kinh tế hộ gia đình đang chiếm tỷ lệ lớn tại Việt Nam. Những người đang sử dụng ô tô bán tải để kinh doanh không còn phải bỏ xe để sử dụng hình thức khác.

Theo Sở Xây dựng, khảo sát cho thấy xe bán tải có khối lượng, kích thước tương đương ôtô không quá 9 chỗ và số lượng tham gia giao thông không lớn, nên tác động đến ùn tắc trong giờ cao điểm không đáng kể. Vì vậy, điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng bỏ hạn chế khung giờ với dòng xe này là đề xuất hợp lý, vì cho phép chúng lưu hành lợi nhiều hơn hại.

Về mặt không gian, xe bán tải hiện nay có kích thước khung gầm và diện tích chiếm dụng mặt đường gần như tương đồng với các dòng SUV cỡ lớn. Điều này giúp xe vận hành linh hoạt trong các làn đường dành cho ô tô mà không gây ra sự xung đột hay choán chỗ quá mức so với các phương tiện cá nhân khác.

Trong bối cảnh hạ tầng đô thị vốn đã định hình các tiêu chuẩn về làn xe và bãi đỗ cho xe dưới 9 chỗ, sự hiện diện của xe bán tải hoàn toàn tương thích với hệ sinh thái giao thông hiện tại. Thêm vào đó, việc xe bán tải có thể sử dụng chung hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và các vị trí dừng đỗ công cộng dành cho ô tô con giúp giảm bớt áp lực quy hoạch mặt bằng.

Thay vì tạo ra những khoảng hở lãng phí hay gây cản trở tầm nhìn như xe tải chuyên dụng, thiết kế hiện đại của xe bán tải cho phép nó luồn lách và dừng đỗ gọn gàng trong các khu vực dân cư. Việc không chiếm dụng diện tích mặt đường vượt trội so với ô tô con giúp loại xe này duy trì được mật độ lưu thông ổn định, không làm giảm năng lực thông hành của các nút giao trọng điểm.

Việc tách biệt xe bán tải ra khỏi nhóm "xe tải thông dụng" bị hạn chế giờ là một sự thừa nhận cần thiết về đặc thù của loại hình phương tiện này. Không nên, chỉ nhìn vào khối lượng toàn bộ trên giấy tờ, xe bán tải cần xét đến công năng hỗn hợp và tần suất xuất hiện thực tế của chúng trong dòng chảy giao thông đô thị, tránh việc đánh đồng một chiếc xe gia đình với những xe tải vận chuyển hàng hóa hạng nặng.

