Bộ Giáo dục và Đào tạo có hai tân Thứ trưởng

(VTC News) -

Cụ thể, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ Nội vụ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đoàn Trung Kiên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, có học vị Tiến sĩ Luật học, cử nhân Anh văn và trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 4/2025, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo và quản lý nhà nước. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội trước khi chuyển về Văn phòng Chính phủ năm 2012 làm chuyên viên Vụ Pháp luật.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ hàm Vụ phó, sau đó là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 9/2016, ông giữ cương vị quyền Giám đốc, sau đó là Giám đốc Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2025, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trước khi được điều động về công tác tại tỉnh Tây Ninh và nay được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Quang Hưng, tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê tỉnh Ninh Bình, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan (Canada).

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài).

Như vậy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.