Bỏ đề xuất không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác

Sáng 27/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật gồm 4 chương, 44 điều.

Về chuyển đổi hình phạt tù (Điều 23), một số ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định cụ thể, rõ ràng, chi tiết hơn việc chuyển đổi hình phạt tù, đồng thời, bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu một phần ý kiến của đại biểu Quốc hội, bỏ quy định “không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác” tại khoản 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư Pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tại hội trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề phức tạp, phải căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được nước chuyển giao tuyên để chuyển đổi phù hợp với chính sách hình sự và quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong khi đó, chính sách hình sự của Việt Nam và các nước có nhiều điểm khác biệt, ví dụ có một số quốc gia quy định hình phạt tù có thể lên đến hàng trăm năm.

Do đó, quy định như dự thảo luật là phù hợp để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi khi áp dụng, phù hợp với sự đa dạng của pháp luật các nước trên thế giới, đồng thời, phù hợp với chủ trương đổi mới tư duy lập pháp.

Để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, bổ sung khoản 5 giao “Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quy định chi tiết điều này”.

Về kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Điều 11), một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc tự nguyện đóng góp, hỗ trợ và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch; đồng thời, giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến đại biểu Quốc hội là có cơ sở, phù hợp với thực tiễn vì mặc dù khoản kinh phí do người đang chấp hành án phạt tù, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tự nguyện đóng góp chỉ được sử dụng chi trả cho cá nhân người đang chấp hành án phạt tù trong quá trình di chuyển từ nước chuyển giao về nước nhận, nhưng cần phân định rõ hơn để tránh việc trùng nội dung chi từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch.

Do đây là nội dung cụ thể; mức hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cũng khác nhau nên để bảo đảm tính ổn định của luật, phù hợp với thực tiễn, khoản 2 Điều 11 của dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm kinh phí, thống nhất với 3 dự thảo luật khác về tương trợ tư pháp, cần chỉnh lý khoản 1 Điều 11 như thể hiện tại dự thảo luật.