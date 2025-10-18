Bộ Chính trị ban hành quy định mới về công tác cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII bế mạc ngày 8/10.

Về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Quy định 377 nêu rõ, Bộ Chính trị quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh việc trình Ban Chấp hành Trung ương các nội dung quan trọng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị có trách nhiệm chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Bộ Chính trị còn có trách nhiệm chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để xin ý kiến Trung ương trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh: Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước, các thành viên Chính phủ.

Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cạnh đó, Bộ Chính trị có quyền kỷ luật cán bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng. Đồng thời quyết định phân công công tác đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết).

Bộ Chính trị cũng có trách nhiệm và quyền chỉ định Phó Bí thư, ủy viên Quân ủy Trung ương và Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định (hoặc thí điểm chỉ định) theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị chỉ định Bí thư, giao quyền Bí thư hoặc giao phụ trách đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Cho thôi chức, từ chức, đưa ra khỏi quy hoạch đối với chức danh cán bộ theo thẩm quyền

Quy định 377 nêu rõ, Bộ Chính trị cũng có trách nhiệm quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ theo thẩm quyền.

Bộ Chính trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét: Cụ thể là quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội, tổ chức nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các ban chỉ đạo theo quy định.

Cùng với đó, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý theo quy định (trừ các Ủy viên Trung ương Đảng).