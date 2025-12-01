Bí thư Đảng uỷ xã Bát Xát giữ chức Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai

Chiều 1/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp nhận ông Nguyễn Trung Triều - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2025.

Trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh chúc mừng tân Chánh Thanh tra tỉnh và đề nghị tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Trung Triều bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chung sức đồng lòng cùng tập thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. (Ảnh: Trần Thị Minh Huyền)

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu tân Chánh Thanh tra tỉnh trước mắt tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên; giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra Nhà nước tỉnh trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, Chánh Thanh tra tỉnh cần giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để tồn tại phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nắm chắc tình hình, nhận diện vấn đề nổi cộm của các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thanh tra, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Trung Triều, tân Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Trần Thị Minh Huyền)

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cũng đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.