Bị nghi phá kịch bản cố tình hòa Áo, ngôi sao Algeria lên tiếng

(VTC News) -

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Riyad Mahrez trong trận Algeria hòa Áo bị cho là suýt phá vỡ kịch bản có lợi cho đội bóng châu Phi. Đây cũng là trận đấu gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến nghi vấn 2 đội "bắt tay" cùng đi tiếp. Đáp lại, ngôi sao từng khoác áo Manchester City khẳng định anh không thể có toan tính nào khác ngoài việc cố gắng ghi bàn.

Mahrez ghi bàn suýt khiến Algeria phải gặp Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

"Tôi biết điều đó có vẻ hơi kỳ lạ. Chúng tôi đang lên bóng dọc 2 biên trong khi đối thủ lùi sâu đội hình. Thế rồi ở những phút cuối, ai đó chuyền vào giữa, tôi phải chạy chỗ thôi", tờ A Bola dẫn lời Mahrez phát biểu sau trận đấu ngay tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City (bang Missouri, Mỹ).

"Tôi phải tôn trọng bóng đá và khi bóng đến trước khung thành, tôi phải cố ghi bàn và đã làm được. Đối thủ cũng cố gắng ghi bàn khi đang dẫn trước 2-1. Tôi biết tình huống khá kỳ lạ, nhưng đây là bóng đá và cần phải tôn trọng điều đó. Điều tốt cho đối thủ là họ đã ghi bàn và giành quyền đi tiếp. Chúng tôi cũng đã giành quyền đi tiếp, và đó là điều quan trọng nhất hôm nay".

Trước khi Mahrez ghi bàn, tỷ số hòa 2-2 đủ để cả đội tuyển Algeria và Áo cùng giành quyền đi tiếp. Đội bóng châu Phi chỉ chuyền qua chuyền lại hơn 100 lần liên tục trước khi bất ngờ có đường chọc khe vào khoảng trống ở trung lộ. Mahrez tận dụng thành công để ghi bàn ở phút 90+3. Dù vậy, Áo gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng. Kết quả này mang đến niềm vui cho cả Algeria và Áo, đồng thời loại Iran khỏi World Cup 2026.

Video: Algeria hòa Áo 3-3, loại Iran khỏi World Cup 2026

Thời điểm Mahrez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, Algeria vẫn nắm trong tay quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đây lại không phải kịch bản tối ưu cho đội bóng châu Phi bởi chiến thắng đồng nghĩa với vị trí nhì bảng, đưa họ vào cặp đấu có Tây Ban Nha. Trong khi đó, tỷ số hòa vừa đủ cho Algeria xếp thứ ba, gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Dù vậy, Mahrez khẳng định đội tuyển Algeria không tính toán những điều này trong trận đấu. "Điều quan trọng nhất, hơn tất cả, là chúng tôi vượt qua vòng bảng. Đây là trận đấu hay, có nhiều bàn thắng. Chúng tôi hạnh phúc với kết quả này vì đây là mục tiêu của chúng tôi khi đến đây. Algeria mới vượt qua vòng bảng một lần trước đây", ngôi sao 35 tuổi nói.