HLV Áo phủ nhận cố tình hòa Algeria để loại Iran

(VTC News) -

Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 diễn ra sáng nay 28/6 mang đến diễn biến đầy kịch tính khi Áo hòa Algeria với tỷ số 3-3, trong đó cả 2 đội đều ghi bàn thứ ba trong thời gian bù giờ. Kết quả này vừa đủ để Áo và Algeria giành quyền vào vòng 1/16, trong khi Iran bị loại. Đáp lại những nghi ngờ về việc 2 đội bóng cố tình hòa để cùng đạt mục tiêu, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo khẳng định không có chuyện này.

Đội tuyển Áo hòa Algeria ở phút 90+6. (Ảnh: Reuters)

"Trong một trận đấu kiểu này, khi tỷ số là 3-3, chẳng ai có thể nói có sự thỏa thuận ở đây nhất là với những gì chúng ta được xem trong 90 giây cuối", Reuters dẫn lời ông Rangnick trong buổi họp báo sau trận đấu. Trong trận đấu này, đội tuyển Áo 2 lần vượt lên nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa. Sau đó, Algeria ghi bàn 3-2 ở phút 90+3.

Thời điểm đó, đội tuyển Áo đối mặt với nguy cơ bị loại (3 điểm, hiệu số -1, đứng ngoài nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất). Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu kết thúc, Sasa Kalajdzic gỡ hòa cho đội bóng châu Âu. Theo huấn luyện viên Rangnick, ông hoàn toàn không ngờ tới tình huống bị đối thủ dẫn bàn trong thời gian bù giờ.

Video: Bàn gỡ hòa 3-3 của Áo

"Chỉ còn 3 phút, nếu ai đó nói điều này sẽ xảy ra, chắc họ điên rồi. Tôi làm huấn luyện viên suốt 40 năm mà không nhớ nổi có trận đấu nào có diễn biến kịch tính và bất ngờ đến vậy.

Hầu hết mọi người dự đoán tỷ số là 0-0 hay 1-1, nhưng rồi cuối cùng là 3-3. Chúng tôi như phát điên. Tất cả những người theo dõi 15 phút cuối trận đều biết rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các cầu thủ muốn có trận hòa. Họ muốn thắng.

Không ai nói được rằng ở phút 90+3 mà vẫn có người tính ghi thêm bàn. Tôi nghĩ có thể một vài cầu thủ Algeria nghĩ vậy, nhưng phần còn lại của đội bóng không như thế. Tôi cũng không", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Áo nói.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, đội tuyển Áo gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/16 lúc 2h ngày 3/7.