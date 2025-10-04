Bị dọa liên quan ma túy, cụ bà 84 tuổi suýt chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

(VTC News) -

Ngày 4/10, Thượng tá Lê Đình Hưng - Trưởng Công an xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên - cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn việc một cụ bà 84 tuổi, sống tại địa bàn xã Nam Thái Ninh mang 130 triệu đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó vào trưa 3/10, Công an xã Đông Thái Ninh nhận được tin báo của ông L.T.T. (SN 1965, trú tại thôn Nam Duyên, xã Đông Thái Ninh) trình bày về việc cụ bà Bùi Thị S. (84 tuổi, trú thôn Bắc Thịnh, xã Nam Thái Ninh) có dấu hiệu chuyển tiền 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Cơ quan công an kịp thời ngăn chặn cụ S. chuyển 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Đỗ Văn Quý)

Nhận được thông tin, Công an xã Đông Thái Ninh nhanh chóng tiếp cận cụ Bùi Thị S. để khai thác thông tin. Được biết có người lạ gọi điện thông báo cụ S. liên quan đến một tổ chức tội phạm về ma túy, yêu cầu phải chuyển gấp 130 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định để chứng minh không phạm tội. Nếu không chuyển số tiền trên sẽ liên lụy đến con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Do tuổi cao, không còn minh mẫn lại sống một mình và sợ bị liên lụy đến con trai nên sau khi nhận được điện thoại, cụ S. đã ra ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 130 triệu đồng nhằm chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Theo cơ quan công an, hiện con trai cụ S. đúng là đang làm việc, sinh sống tại nước ngoài, tuy nhiên cán bộ cũng đã giải thích, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và cụ S. sau đó nhận ra rủi ro, dừng việc giao dịch chuyển số tiền 130 triệu đồng.

Công an xã Đông Thái Ninh đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mang tính chất tinh vi, nhắm vào người cao tuổi khi đối tượng giả danh người thân để lừa đảo.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ ảo, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản, mã OTP, CCCD, mật khẩu khi chưa xác minh.

Đồng thời, cần xác minh kỹ các tin nhắn, cuộc gọi bất thường, đặc biệt từ người tự xưng là người thân hoặc cơ quan chức năng, tránh để bị lừa đảo. Nếu có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ.