Đóng

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

(VTC News) -

Sau khi Lương Bằng Quang bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”, dư luận chú ý khi nhân vật trung gian Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để “chạy án”.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới