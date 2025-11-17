Bắt nam thanh niên bảo kê máy gặt tại Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 17/11, thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Cao Cường về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Nguyễn Cao Cường mang theo một “dao mèo” tìm đến nhà anh Nguyễn C. Hải (SN 1985, trú thôn Trường Xuân, xã Đông Thụy Anh) để chém người.

Hậu quả, anh Hải bị thương ở khuỷu tay trái và cổ tay phải, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Cao Cường. (Ảnh: Công an xã cung cấp)

Cơ quan công an xác định nguyên nhân Cường mang hung khí tấn công anh Hải xuất phát từ mâu thuẫn liên quan việc đưa máy gặt về địa phương phục vụ người dân trong vụ lúa mùa vừa qua.

Theo điều tra, Cường và anh Hải thường gọi máy từ nơi khác về gặt thuê mỗi khi vào mùa vụ. Riêng Cường và người thân cũng đầu tư một số máy gặt để phục vụ bà con trong khu vực.

Mâu thuẫn phát sinh khi nhóm người anh Hải thuê từ Thanh Hóa đưa máy xuống cánh đồng thì máy của Cường cũng đang gặt lúa dẫn tới hai bên tranh giành khoảnh ruộng.

"Chúng tôi bước đầu làm rõ mỗi máy muốn về địa phương để gặt thuê cho người dân thì đầu nậu thu 20.000 đồng/sào", thiếu tá Hải thông tin.

Cơ quan chức năng xác định có hoạt động bảo kê máy gặt xảy ra trên địa bàn xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Cao Cường trong năm 2023 cũng đã có một tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích". Giữa Cường và anh Nguyễn Cao Hải cũng có mối quan hệ là chú cháu ruột.

Trước thời điểm bước vào vụ gặt, Công an xã Đông Thụy Anh đã phát cảnh báo rộng rãi để ngăn chặn tình trạng một số cá nhân có dấu hiệu "bảo kê", cản trở việc đưa máy gặt từ nơi khác về phục vụ người dân nếu không thông qua các đối tượng này.

Xác định có tình trạng một số đối tượng không trực tiếp lao động nhưng lại tìm cách “gặt tiền” bằng việc tranh giành địa bàn, “làm luật”, thu “phí bảo kê” trong hoạt động thu hoạch lúa, Công an xã Đông Thụy Anh đã khuyến cáo các chủ máy gặt từ nơi khác đến địa phương cần làm việc trực tiếp với chính quyền để đăng ký, thay vì thông qua các “đầu mối lạ”.

Đối với người dân trong xã, lực lượng chức năng đề nghị nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào đứng ra bảo kê, yêu cầu chi tiền, phải báo ngay cho tổ an ninh trật tự thôn hoặc liên hệ Công an xã để kịp thời xử lý theo quy định.