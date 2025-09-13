Đóng

Bắt giam nhóm dàn cảnh cướp giật 3 tỷ đồng tiền điện tử

(VTC News) -

Chưa đầy 48h sau vụ cướp 3 tỷ đồng tiền điện tử tại Hưng Yên, công an truy xét, bắt 4 nghi phạm và thu giữ hàng tỷ đồng cùng nhiều tang vật.

Chí Bảo - Vũ Liễu
