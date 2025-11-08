Bắt gã đàn ông có hành vi xâm hại 2 bé gái hàng xóm

(VTC News) -

Sáng 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc, (SN 1984, trú tổ 19, ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 4/11/2025, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé N.T.K.H, SN 2014, đang ngồi xem ti vi trong nhà của Phúc một mình ( do bé H. là hàng xóm ở gần nhà Phúc).

Lúc này, Phúc nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé H. nên Phúc đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ. Thấy bé H. không chống cự nên Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại với bé H., sau đó Phúc cho bé H. 200 ngàn đồng rồi bảo H. đi về nhà. Toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà dùng điện thoại quay lại, sau đó trình báo cơ quan Công an.

Qua mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận thêm ngoài việc thực hiện hành vi đồi bại với bé H., trước đó Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái tên N., SN 2012 ở cùng xóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.