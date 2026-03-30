Bất chấp lệnh cấm, 20% thanh thiếu niên Australia vẫn dùng mạng xã hội

(VTC News) -

Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm công dân dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên trước các thuật toán gây nghiện, nạn bắt nạt trực tuyến và tội phạm mạng.

Người dân Australia sử dụng điện thoại di động, trước khi luật mới cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Australia có hiệu lực. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo thống kê của nhà phát triển phần mềm giám sát con cái Qustodio, vẫn còn 20% lượng thanh thiếu niên 13 - 15 tuổi dùng TikTok và Snapchat, hai trong số những ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất tại Australia.

Báo cáo chỉ rõ: “Trong số những trẻ em mà phụ huynh chưa chặn quyền truy cập, một số lượng đáng kể vẫn tiếp tục sử dụng các nền tảng bị hạn chế trong những tháng sau lệnh cấm”.

Theo lệnh cấm, các nền tảng bao gồm Instagram, Facebook và Threads của Meta, YouTube của Google, TikTok và Snapchat phải chặn người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (35 triệu USD).

Về phía người dùng, để lách lệnh cấm, người dùng Internet tại Australia đang đổ xô tải các ứng dụng mạng riêng ảo (VPN). Theo bảng xếp hạng ứng dụng do Apple công bố, trong số 15 ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất vào đầu tuần này, có tới ba ứng dụng VPN.

Đáng chú ý, ứng dụng VPN - Super Unlimited Proxy - thậm chí vượt qua nhiều nền tảng mạng xã hội để trở thành một trong những ứng dụng được tải nhiều nhất. VPN hoạt động bằng cách che giấu địa chỉ Internet của thiết bị và thay thế bằng một địa chỉ khác, giúp người dùng truy cập Internet như đang ở một quốc gia khác. Điều này khiến nhiều người tìm đến VPN để vượt qua các hạn chế mới được áp dụng.

Công nghệ xác minh độ tuổi “lên ngôi”

Sự trưởng thành của công nghệ xác minh độ tuổi đang tạo ra bước ngoặt trong cách các quốc gia quản lý trẻ em trên không gian mạng. Khi các giải pháp như sinh trắc học, kiểm tra giấy tờ và xác thực qua phụ huynh ngày càng hoàn thiện, nhiều chính phủ cho rằng đã đến lúc chuyển từ tranh luận sang hành động, buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc ngăn chặn người dùng chưa đủ tuổi.

Những lo ngại gia tăng về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, tình trạng lạm dụng trực tuyến và sự lan truyền của các hình ảnh khiêu dâm trẻ em do AI tạo ra đang thúc đẩy các chính sách này.

Các quan chức cho biết công nghệ “xác minh độ tuổi” được cải tiến bao gồm: Phân tích khuôn mặt, giấy tờ tùy thân, sự chấp thuận của phụ huynh và phân tích hành vi…đã củng cố niềm tin rằng những hệ thống này có thể hoạt động hiệu quả.

Persona là một công ty xác minh danh tính có trụ sở tại San Francisco, hỗ trợ các doanh nghiệp xác nhận người dùng thông qua kiểm tra giấy tờ, xác thực sinh trắc học và các công cụ chống gian lận. Giám đốc điều hành của Persona - Rick Song - cho biết một ưu tiên quan trọng của công ty là cân bằng giữa quyền riêng tư và hiệu quả, thừa nhận sự đánh đổi giữa việc thu thập đủ thông tin để đánh giá chính xác và việc hạn chế thu thập dữ liệu nhằm bảo vệ quyền riêng tư và tạo thuận tiện cho người dùng.

Công ty này thường xuyên thử nghiệm các tình huống mà thanh thiếu niên có thể dùng để đánh lừa hệ thống quét, chẳng hạn như đeo khẩu trang hoặc đưa mô hình đồ chơi lên trước camera.

“Một số trẻ có năng khiếu sáng tạo đáng kinh ngạc ngay từ nhỏ. Các em có thể dùng đủ cách để ‘qua mặt’ hệ thống, như tạo râu giả hay thay đổi ngoại hình. Chính vì vậy, chúng tôi thiết kế các thử nghiệm - bao gồm cả những tình huống như sử dụng râu giả - để kiểm tra xem hệ thống có thể phát hiện và xử lý những trường hợp này hay không”, ông Rick Song cho biết.

Dữ liệu ban đầu từ Australia cho thấy hàng triệu tài khoản nghi là của người dùng chưa đủ tuổi đã bị khóa, dù các nhà cung cấp công nghệ cho rằng một số nền tảng có thể chỉ đang tuân thủ ở mức tối thiểu.

Các cơ quan quản lý tại châu Âu và Anh đang theo dõi sát sao Australia khi cân nhắc siết chặt quy định của mình. Các hiệp hội ngành công nghiệp cảnh báo rằng các nền tảng đang thử xem giới quản lý sẽ chấp nhận đến mức nào, trong bối cảnh áp lực xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng gia tăng.