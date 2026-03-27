Công nghệ 27/3: Netflix tăng giá

Netflix tiếp tục tăng giá tất cả gói thuê bao

Ngày 26/3, Netflix chính thức công bố việc tăng giá trên toàn bộ các gói dịch vụ, đánh dấu lần điều chỉnh thứ hai chỉ trong vòng hơn một năm. Theo đó, gói tiêu chuẩn có quảng cáo tăng thêm 1 USD, lên mức 8,99 USD/tháng, trong khi gói tiêu chuẩn không quảng cáo và gói cao cấp lần lượt tăng 2 USD, đạt 19,99 USD và 26,99 USD/tháng.

Netflix tiếp tục tăng giá tất cả gói dịch vụ. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, phí "thành viên bổ sung" cũng tăng thêm 1 USD, lên 7,99 USD/tháng với gói có quảng cáo và 9,99 USD/tháng với gói không quảng cáo.

Động thái này khiến nhiều người dùng lo ngại khi chi phí sử dụng dịch vụ ngày càng cao, trong bối cảnh hầu hết các nền tảng streaming lớn như Amazon Prime Video, Disney+, Hulu và HBO Max cũng đã tăng giá trong năm qua.

Netflix cho biết việc tăng giá nhằm hỗ trợ đầu tư vào sản xuất nội dung gốc và cải thiện trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định xu hướng tăng giá liên tục đang làm lung lay "giấc mơ tiết kiệm" khi người dùng chuyển từ truyền hình cáp sang dịch vụ trực tuyến.

Chương trình đào tạo An ninh mạng cho Chuyển đổi số

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và ViSecurity khai giảng chương trình đào tạo "An ninh mạng cho Chuyển đổi số".

Chương trình hướng tới cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp, nhằm trang bị tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng bảo mật trong bối cảnh số hóa toàn diện.

Học viên tham gia thực hành phòng thủ mạng tại chương trình đào tạo An ninh mạng. (Nguồn: NIC)

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, năm 2025 Việt Nam phải đối mặt với hơn 552.000 cuộc tấn công mạng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp tăng tới 46,15% so với năm trước.

Chương trình đào tạo lần này tập trung vào việc nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa hiện đại, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên sâu về bảo vệ thiết bị đầu cuối, an ninh Cloud, mật mã và quản lý rủi ro.

Điểm đặc biệt của khóa học là thời lượng thực hành lớn, cho phép học viên trực tiếp tham gia các kịch bản tấn công - phòng thủ tại “Thao trường An ninh mạng Việt Nam”.

Với sự đồng hành của nhiều chuyên gia uy tín, chương trình kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia, góp phần phát triển hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia. Chương trình đào tạo kéo dài từ 25 - 27/3.

Anh trừng phạt thị trường lừa đảo tiền số

Giới chức Anh vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Xinbi Guarantee, một chợ đen trực tuyến trị giá 20 tỷ USD hoạt động trên nền tảng Telegram. Đây là nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đường dây lừa đảo, từ rửa tiền đến buôn bán dữ liệu, khiến nó trở thành một trong những thị trường ngầm lớn nhất trong lịch sử tội phạm mạng.

Giao dịch tiền số trên các chợ đen trực tuyến bị giám sát và trừng phạt. (Nguồn: Getty Images)

Theo các chuyên gia an ninh mạng, Xinbi Guarantee đã góp phần thúc đẩy hàng loạt hoạt động phi pháp, bao gồm cả buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia.

Việc Anh đưa ra lệnh trừng phạt được xem là bước đi quyết liệt nhằm làm suy yếu nguồn tài chính khổng lồ của các tổ chức tội phạm, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về cam kết chống lại các thị trường ngầm kỹ thuật số.

Tác động của lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn đáng kể hoạt động của Xinbi Guarantee, nhưng giới quan sát cho rằng các chợ đen khác vẫn tồn tại và có khả năng thay thế. Dù vậy, động thái này đánh dấu sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các chính phủ trong việc đối phó với tội phạm mạng toàn cầu.