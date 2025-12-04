Bảo vật vô giá hàng trăm triệu tuổi bị dân làng dùng làm đá kê chân 20 năm

Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia từ Bảo tàng Khủng long Tự Cống và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (đóng tại Bắc Kinh) gần đây công bố một nghiên cứu có hệ thống về lô hóa thạch dấu chân khủng long quý hiếm tại làng Wuli, thị trấn Yongnian, huyện Fushun, lưu vực Tứ Xuyên.

Kết quả mới nhất cho thấy nó lưu giữ tới 413 dấu chân khủng long chân thú đầu kỷ Jura (khoảng 190 đến 180 triệu năm trước) và các dấu đuôi hiếm, cung cấp bằng chứng quan trọng để hiểu về sự đa dạng, dáng đi và hành vi của khủng long chân thú đầu kỷ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Acta Palaeogeographica Sinica.

Một bài báo trên Guangming Daily tiết lộ câu chuyện thú vị về việc phát hiện ra những hóa thạch này. Vào tháng 7 năm 1998, hai người dân địa phương là Ding Yongfu và Ding Yongjian sử dụng một số phiến đá dài và hẹp làm bậc kê quanh sân để di chuyển đá. Tháng 4/2017, khi kiến ​​thức về dấu chân khủng long ngày càng phổ biến, con gái của Ding Yongfu là Ding Li đăng tải ảnh chụp các phiến đá lên mạng, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Khủng long Tự Cống.

Tháng 5 năm nay, các chuyên gia xác nhận đây là những hóa thạch dấu chân khủng long quý hiếm và đã thu thập thành công các phiến đá để bảo tồn, nghiên cứu chuyên sâu tại bảo tàng.

Mẫu vật cốt lõi cho nghiên cứu này gồm 8 phiến đá, được bao phủ dày đặc bởi các dấu chân khủng long chân thú ba ngón có thể nhận dạng rõ ràng. Một trong những phiến đá có mật độ khoảng hai dấu chân trên một decimet vuông, khiến nó trở thành một trong những dấu chân khủng long chân thú được ghi nhận dày đặc nhất ở kỷ Jura sớm tại Trung Quốc.

Các chuyên gia đã hoàn thành một nghiên cứu có hệ thống về một lô hóa thạch dấu chân khủng long quý hiếm ở làng Wuli, thị trấn Yongnian, huyện Fushun, lưu vực Tứ Xuyên. (Ảnh: Sohu)

Nhóm nghiên cứu xác định rằng những dấu chân này chủ yếu thuộc về khủng long chân thú, với chiều dài trung bình khoảng 14,5cm, các ngón chân tròn và dấu móng vuốt sắc nhọn. Một số dấu chân lớn hơn được phân loại là thuộc về khủng long chân thằn lằn, với dấu chân lớn nhất dài tới 22,5cm.

Thông qua các phép đo chính xác và phân tích cơ sinh học, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng những con khủng long chân thú nhỏ bé này có thể di chuyển theo kiểu "chạy trên mặt đất" tương tự các loài chim hiện đại, với tốc độ đi bộ khoảng 5,8 -8,6km/h.

Đáng chú ý hơn, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ hình ảnh 3D ở cấp độ milimet để lần đầu tiên xác định được nhiều dấu vết đuôi mảnh, dài từ 20-40cm và rộng 2-3cm trong cụm hóa thạch này, cho thấy đuôi của khủng long chạm trực tiếp xuống đất.

"Dấu đuôi của khủng long hai chân cực kỳ hiếm, và nguồn gốc của chúng luôn gây tranh cãi", Xing Lida, Phó giáo sư tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, chỉ ra. Những dấu đuôi này có thể được khủng long để lại khi di chuyển chậm rãi trong môi trường ven hồ, quan sát môi trường xung quanh hoặc tham gia vào các tương tác xã hội.

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này không chỉ cung cấp bằng chứng mới quan trọng về hóa thạch châu Á, mà còn cho thấy khủng long chân thú sơ khai sở hữu khả năng di chuyển giống chim và có thể đã thể hiện các mô hình hành vi phức tạp hơn, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho việc tái tạo cổ sinh thái học của kỷ Jura sớm.