Bão số 15 Koto đạt cực đại cấp 12, di chuyển chậm
(VTC News) -
Ngày 27/11, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Hồng Thắm
Bão số 15 Koto đạt cực đại cấp 12, di chuyển chậm
15:35 27/11/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp bóng đá Ratchaburi vs Nam Định vòng bảng AFC Champions League Two
15:35 27/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Cần cấm trẻ dưới 16 tuổi ở Việt Nam dùng mạng xã hội?
15:31 27/11/2025
Đời sống
2 sân bay ở Gia Lai, Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi bão Koto
15:27 27/11/2025
Thị trường
Ông Trump khuyên Thủ tướng Nhật 'hạ nhiệt' các tuyên bố liên quan Đài Loan
15:19 27/11/2025
Thời sự quốc tế
Người đứng sau ca khúc gây sốt trong phim điện ảnh Việt dẫn đầu phòng vé
15:18 27/11/2025
Phim
Nam MC 30 tuổi ra mắt 3 cuốn sách, làm tổng đạo diễn nhiều cuộc thi nhan sắc
15:14 27/11/2025
Sao Việt
Tìm giải pháp để trồng 1 triệu ha lúa 'xanh' vào 2030
15:10 27/11/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Trái tim và lá phổi nhân tạo cứu người thợ xây rơi tầng 4 khỏi tay tử thần
15:02 27/11/2025
Tin tức
XSMT 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/11/2025
15:00 27/11/2025
Xổ số miền Trung
Giá xăng đồng loạt hạ hơn 500 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lít
14:52 27/11/2025
Thị trường
Tài xế xe bán tải liều lĩnh húc ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn
14:52 27/11/2025
Tin nhanh 24h
Quy tắc đi bộ 6-6-6 giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng
14:25 27/11/2025
Tư vấn
Phá đường dây website cờ bạc trực tuyến núp bóng công ty công nghệ
14:01 27/11/2025
Bản tin 113
XSMN 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/11/2025
14:00 27/11/2025
Xổ số miền Nam
Chôn cất xong mới biết mẹ già 'chết 2 ngày' còn sống, bệnh viện đổ tại gia đình
14:00 27/11/2025
Chuyện bốn phương
Kẻ đầu độc 4 người thân khóc xin 'được sống để sám hối' khi nghe tuyên tử hình
13:41 27/11/2025
Pháp đình
Trung Quốc: Tàu thử nghiệm đâm chết 11 công nhân đường sắt
13:30 27/11/2025
Thời sự quốc tế
Nghệ sỹ cắt bỏ tai, mũi, ngón tay, xẻ đôi lưỡi để giống người ngoài hành tinh
13:30 27/11/2025
Chuyện bốn phương
Nữ sát nhân dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai hầu tòa
13:14 27/11/2025
VTC NEWS TV
Triệu đôi tay góp sức cùng OMO trồng 1 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam
12:59 27/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
RSV: Cảnh báo cho nhóm nguy cơ cao - chủ động dự phòng ngay
12:58 27/11/2025
Sức khỏe
Công nghệ 27/11: Elon Musk 'thách đấu' tựa game LMHT, Poco F Series trở lại
12:57 27/11/2025
Khoa học - Công nghệ
7 sao nhập tịch chối trách nhiệm, muốn kiện LĐBĐ Malaysia làm giả giấy tờ
12:57 27/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Xem trực tiếp CAHN đấu với Bắc Kinh Quốc An hôm nay 27/11 trên kênh nào?
12:52 27/11/2025
Lịch bóng đá
Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 5
12:41 27/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
12:36 27/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chỉ gọi 4 sao nhập tịch, U22 Indonesia không đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 33
12:31 27/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm giấy phép kinh doanh tối thiểu 50 ngành, nghề
12:29 27/11/2025
Đầu Tư
Tin mới nhất bão số 15 Koto: Giật cấp 15, di chuyển chậm lại trên Biển Đông
12:19 27/11/2025
Thời tiết