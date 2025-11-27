Đóng

Bão số 15 Koto đạt cực đại cấp 12, di chuyển chậm

(VTC News) -

Ngày 27/11, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Hồng Thắm
