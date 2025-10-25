Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 9

(VTC News) -

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 bắt đầu bằng trận Leeds United thắng West Ham với tỷ số 2-1. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của West Ham kể từ khi huấn luyện viên Nuno Santo nhậm chức.

Đội đầu bảng Arsenal chạm trán Crystal Palace, trong khi Man City đối đầu Arsenal cùng giờ. Kết quả 2 trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Man Utd gặp Brighton trên sân nhà.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 9)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 8 15/3 19 2 Man City 8 17/6 16 3 Liverpool 8 14/11 15 4 Bournemouth 8 14/11 15 5 Chelsea 8 16/9 14 6 Tottenham 8 14/7 14 7 Sunderland 8 9/6 14 8 Crystal Palace 8 12/8 13 9 Man Utd 8 11/12 13 10 Brighton 8 12/11 12 11 Aston Villa 8 8/8 12 12 Everton 8 9/9 11 13 Brentford 8 11/12 10 14 Newcastle United 8 7/7 9 15 Fulham 8 8/12 8 16 Leeds United 8 7/13 8 17 Burnley 8 9/15 7 18 Nottingham Forest 8 5/15 5 19 West Ham 8 6/18 4 20 Wolves 8 5/16 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 25/10 2h Leeds United 2-1 West Ham 21h Chelsea vs Sunderland 21h Newcastle United vs Fulham 23h30 Man Utd vs Brighton 26/10 2h Brentford vs Liverpool 21h Arsenal vs Crystal Palace 21h Aston Villa vs Man City 21h Bournemouth vs Nottingham Forest 21h Wolves vs Burnley 23h30 Everton vs Tottenham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.