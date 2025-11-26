+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bán bát bún lời 2.000 đồng, tiểu thương chật vật xoay xở vì thuế
(VTC News) -
Ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm phải chịu thuế khiến nhiều tiểu thương lo lắng, khi lợi nhuận thấp và thuế "đánh thẳng vốn".
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
66 cơ sở sản xuất, trường học ở Hà Nội không phù hợp quy hoạch phải di dời
19:45 26/11/2025
Tin nóng
Khoảnh khắc lũ quét ập xuống ngôi làng ở Indonesia khiến 10 người thiệt mạng
19:30 26/11/2025
Thời sự quốc tế
Chuyên gia quốc tế gợi ý TP.HCM ứng dụng AI để phát triển siêu đô thị
19:28 26/11/2025
Đầu Tư
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026
19:13 26/11/2025
Tin nóng
Hơn 310 người ngộ độc sau ăn bánh mì do vi khuẩn Salmonella
19:12 26/11/2025
An toàn thực phẩm
VietinBank đồng hành cùng Chiến dịch 60 ngày chuyển đổi thuế khoán sang kê khai
19:09 26/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chuyên gia phân tích điểm bất thường của bão số 15 Koto
19:03 26/11/2025
Tin nóng
Choáng ngợp biệt thự xa hoa do bà chủ Mailisa xây tặng mẹ ở quê nhà
19:01 26/11/2025
VTC NEWS TV
Suy thận uống nước chanh được không?
19:00 26/11/2025
Tư vấn
Xã Yên Trung, Nghệ An - Nơi tội phạm ma túy bước chân vào là bị bắt
19:00 26/11/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng vào 9 phường theo khung giờ từ 1/7/2026
19:00 26/11/2025
Tin nóng
Black Friday 2025: MediaMart 'Giảm thật 2 lần - Quà khủng gấp đôi'
18:48 26/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cuộc hẹn của các trí tuệ dẫn dắt y học tương lai tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025
18:40 26/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Công bố danh sách 21 đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo phục vụ bầu cử
18:38 26/11/2025
Chính trị
Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 25/12
18:38 26/11/2025
Tin nóng
Phố thương mại tại Móng Cái có tiềm năng đón triệu lượt khách nhờ vị trí đắc địa
18:31 26/11/2025
Bất động sản
Nữ quái buôn ma tuý bị bắt sau 12 năm trốn truy nã
18:14 26/11/2025
Bản tin 113
Cựu Phó Viện trưởng Pháp y biến trùm ma túy thành 'kẻ điên' để thoát tù
18:07 26/11/2025
VTC NEWS TV
Bão số 15 Koto khả năng suy yếu, bất ngờ đổi hướng
17:45 26/11/2025
VTC NEWS TV
Bộ Y tế mở rộng danh mục bệnh phải giám sát chặt
17:44 26/11/2025
Tin tức
Nguyên nhân tai nạn thảm khốc làm 6 người thương vong ở Lạng Sơn
17:40 26/11/2025
Tin nóng
Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung bậc Pre-A1 vào khung năng lực ngoại ngữ
17:35 26/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chuyển đổi số quy trình giao nhận hàng hóa tại Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng
17:35 26/11/2025
Chuyển đổi số
Ưu đãi 20% khi đặt vé máy bay trên ứng dụng Sun PhuQuoc Airways
17:33 26/11/2025
Du Lịch
Ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo, 6 người thương vong ở Lạng Sơn
17:30 26/11/2025
Tin nóng
SHB và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác
17:27 26/11/2025
Kinh tế
Tác phẩm nổi tiếng điện ảnh Na Uy gây ấn tượng với khán giả Việt
17:25 26/11/2025
Phim
Bộ Công an xây nhà tặng đồng bào Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa, lũ
17:19 26/11/2025
Tin nóng
Dễ dàng chuyển tiền quốc tế, thân nhân vững kinh tế với giải pháp từ Techcombank
17:10 26/11/2025
Gia đình
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB
17:07 26/11/2025
Kinh tế