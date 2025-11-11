(VTC News) -

Tác dụng của mướp đắng với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Nguyễn Thị Nhung cho biết, những lợi ích của mướp đắng đem lại cho sức khỏe có thể kể đến gồm:

- Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Mướp đắng chứa các hoạt chất giúp hạ đường huyết, độ nhạy insulin và khả năng kiểm soát lượng đường trong máu được cải thiện đáng kể.

- Giảm cholesterol “xấu”: Các hợp chất trong mướp đắng có khả năng làm giảm lượng cholesterol “xấu” (LDL) và tăng lượng cholesterol “tốt” (HDL), giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch và đột quỵ

- Hệ miễn dịch được tăng cường: Lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong mướp đắng có khả năng hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch, từ đó nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng được hạn chế

- Hỗ trợ giảm cân: Nhiều chị em sử dụng mướp đắng trong thực đơn hàng ngày nhằm giảm cân, và thực tế loại thực phẩm này mang lại hiệu quả tốt nhờ hàm lượng calo thấp và chất xơ cao.

- Cải thiện các vấn đề về da: Mướp đắng tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp làm mát gan và cải thiện một số vấn đề về da như mụn trứng cá, vảy nến và chàm.

- Tốt cho xương khớp: Mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe xương khớp.

Mướp đắng ngon, bổ nhưng không phải ai cũng ăn được

Ai không nên ăn mướp đắng?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời lương y Bùi Đắc Sáng cho biết, dù mướp đắng nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng chính vì loại quả này có nhiều dược tính nên 4 nhóm người sau đây không nên ăn mướp đắng:

Người huyết áp thấp

Theo vị lương y, trong quả mướp đắng chứa chất charantin, Polypeptid-P và Vicine khả năng làm hạ đường huyết, dẫn đến tụt huyết áp. Vì vậy những người có tiền sử huyết áp thấp không nên sử dụng mướp đắng.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), nếu lạm dụng, ăn quá nhiều mướp đắng có thể ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Lương y khuyên những người đang mắc bệnh tiêu hóa không nên ăn nhiều mướp đắng, nếu có thể kiêng thì càng tốt.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Lương y Sáng cho biết, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn nhiều mướp đắng có thể gây kích thích tử cung và dẫn đến sinh non. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ.

Người mới phẫu thuật

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng việc ăn mướp đắng ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Tốt nhất người bệnh nên ngừng ăn mướp đắng trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật.

Trên đây là những người không nên ăn mướp đắng, nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa thực phẩm này nhé.