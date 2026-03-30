5 điện thoại Android đáng cân nhắc so với iPhone 17e

(VTC News) -

iPhone 17e được Apple định vị là mẫu “flagship giá phải chăng” với hiệu năng mạnh, thiết kế nhỏ gọn và trải nghiệm iOS.

Tuy nhiên, trong cùng tầm giá 17,99 triệu đồng (bản 256GB), thị trường Android vẫn có nhiều lựa chọn với cấu hình và tính năng khác nhau, phù hợp với người dùng không muốn chuyển sang hệ sinh thái Apple.

Samsung Galaxy S25 FE: 13,79 triệu đồng

Galaxy S25 FE thuộc dòng “Fan Edition”, phân khúc flagship giá thấp của Samsung. Thiết bị này nổi bật với màn hình AMOLED 6,7 inch, lớn hơn đáng kể so với iPhone 17e, mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng rãi và sống động.

Galaxy S25 FE được trang bị hệ thống ba camera, bao gồm camera góc rộng, góc siêu rộng và tele, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc chụp ảnh. Trong các bài thử nghiệm, thiết bị đạt 143/158 điểm về khả năng chụp ảnh, cho thấy chất lượng hình ảnh ở mức cao.

Ngoài ra, Galaxy S25 FE còn sở hữu pin dung lượng lớn hơn và hỗ trợ sạc nhanh hơn so với iPhone 17e, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, về hiệu năng, thiết bị có thể không đạt được mức tương đương trong các bài kiểm tra tổng hợp.

Với mức giá hợp lý, màn hình lớn và hệ thống camera đa dụng, Galaxy S25 FE là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một smartphone flagship giá thấp.

OnePlus 15R: 12,99 triệu đồng

OnePlus 15R, phiên bản rút gọn của flagship OnePlus 15, vẫn giữ nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng. Thiết bị này được trang bị màn hình với tần số quét lên đến 165Hz, vượt trội hơn hẳn so với mức 60Hz của iPhone 17e, mang lại trải nghiệm cuộn và chuyển động mượt mà hơn.

Về hiệu năng, OnePlus 15R sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5, cùng với bộ nhớ trong khởi điểm 256GB, tương đương với iPhone 17e. Hệ thống camera của máy cũng được nâng cấp với ống kính góc siêu rộng, tăng cường khả năng chụp ảnh linh hoạt.

Đặc biệt, OnePlus 15R sở hữu pin dung lượng 7.400 mAh, sử dụng công nghệ silicon-carbon, kết hợp với khả năng sạc nhanh 80W, giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không lo hết pin.

Samsung Galaxy S25: 17,39 triệu đồng

Hiện nay, Galaxy S25 đang được giảm giá mạnh, thậm chí thấp hơn cả iPhone 17e, tạo nên một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Với kích thước tương đương iPhone 17e, Galaxy S25 rất phù hợp cho những ai ưa chuộng smartphone nhỏ gọn.

Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, một trong những bộ xử lý mạnh mẽ nhất trong phân khúc. Hệ thống ba camera của Galaxy S25 cũng tương tự như các smartphone cao cấp, mang đến trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng.

Đặc biệt, thiết bị này còn được hỗ trợ phần mềm trong khoảng 6 năm, một yếu tố quan trọng cho những người dùng mong muốn sử dụng lâu dài.

Google Pixel 10a: 16,99 triệu đồng

Chiếc điện thoại Android tầm trung Pixel 10a đang thu hút sự chú ý với mức giá cùng phân khúc với iPhone 17e. Sản phẩm này nổi bật với màn hình có tốc độ làm mới cao, điều mà iPhone 17e vẫn chưa có.

Ngoài ra, Pixel 10a còn được trang bị camera góc siêu rộng và khả năng hỗ trợ Android nhanh chóng từ Google. Màn hình của Pixel 10a cũng sáng hơn, cùng với pin lớn hơn và khả năng sạc nhanh hơn.

Cần lưu ý rằng Pixel 10a có kích thước lớn hơn và nặng hơn một chút so với iPhone 17e, trong khi dung lượng lưu trữ của Pixel bắt đầu từ 128GB, thấp hơn so với 256GB của iPhone 17e.

Dù vậy, với mức giá 16,99 triệu đồng, Pixel 10a vẫn là một lựa chọn Android hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm thay thế cho iPhone 17e.

Nothing Phone (4a) Pro: 13,1 triệu đồng

Nothing đặt ra mục tiêu thách thức các ông lớn trong ngành điện thoại di động bằng sản phẩm có thiết kế ấn tượng, tính năng vượt trội với mức giá hợp lý. Chiếc Nothing Phone (4a) Pro là minh chứng cho ý tưởng này, khi được ra mắt với mức giá chỉ 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng).

Điểm nổi bật của Nothing Phone (4a) Pro là thiết kế độc đáo cùng hệ thống ba camera, trong đó có ống kính zoom tiềm vọng, và màn hình OLED lớn 6,83 inch với tần số quét 144Hz.

Những thông số kỹ thuật này đủ sức cạnh tranh với nhiều flagship hiện có trên thị trường, đặc biệt là iPhone 17e, nhất là về khả năng chụp ảnh.

Nothing Phone (4a) Pro được trang bị pin 5.080 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 50W qua cáp, tuy nhiên không có tính năng sạc không dây.

Mặc dù có chipset tầm thấp, chu kỳ hỗ trợ phần mềm ngắn và dung lượng lưu trữ cơ bản thấp hơn so với các mẫu cùng phân khúc, những lợi thế vượt trội của Nothing Phone (4a) Pro, đặc biệt khi so sánh với iPhone 17e với màn hình 60Hz và camera đơn ở mặt sau, vẫn khiến sản phẩm này trở thành một lựa chọn hấp dẫn trên thị trường.