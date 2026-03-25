Xiaomi TV Mini LED: Màn hình lớn, tần số quét 144Hz và độ sáng tới 1200 nits

Xiaomi ra mắt hai dòng TV Mini LED mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh của hãng, nhằm xây dựng một hệ sinh thái kết nối trong gia đình.

Hai dòng sản phẩm này được phân khúc theo nhiều mức giá khác nhau, với kích thước từ 55 inch đến 98 inch, phù hợp cho cả không gian vừa và lớn.

Tất cả các mẫu TV đều sử dụng công nghệ QD Mini LED, cho phép kiểm soát đèn nền theo vùng, từ đó cải thiện độ tương phản và chi tiết hiển thị.

Đặc biệt, độ sáng tối đa của các mẫu TV đạt 1200 nits, kết hợp với tần số quét cao, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng như xem phim, thể thao hay chơi game.

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series có các phiên bản 55, 65 và 75 inch, với hệ thống làm tối cục bộ tối đa 512 vùng đèn nền.

Dải màu đạt 94% DCI-P3 và tần số quét tối đa 120Hz ở chế độ Gameboost. Hệ thống âm thanh hỗ trợ các chuẩn như Dolby Audio và DTS:X, nâng cao trải nghiệm nghe nhìn.

Trong khi đó, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series tập trung vào phân khúc màn hình lớn với hai tùy chọn 85 inch và 98 inch.

Sản phẩm này có tới 880 vùng điều khiển đèn nền, tần số quét gốc 144Hz và hỗ trợ các chuẩn hình ảnh, âm thanh như Dolby Vision và Dolby Atmos, phù hợp cho không gian giải trí cao cấp.

Cả hai dòng TV đều tích hợp nền tảng Google TV, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ nội dung trực tuyến như Netflix, YouTube và Prime Video.

Ngoài ra, người dùng có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant và chia sẻ nội dung từ thiết bị di động qua Google Cast hoặc Apple AirPlay.

Về giá bán, Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series có giá niêm yết từ 14,99 triệu đồng cho bản 55 inch, trong khi phiên bản 75 inch có giá 24,99 triệu đồng.

Trong giai đoạn mở bán, giá thực tế được giảm xuống còn từ 11,99 triệu đồng. Đối với dòng Smart Display S Mini LED 2026, hai phiên bản 85 inch và 98 inch có giá lần lượt 36,99 triệu đồng và 52,99 triệu đồng, kèm ưu đãi giảm 3 triệu đồng trong thời gian đầu.