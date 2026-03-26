Vivo V70 series: Nâng cấp camera, AI chỉnh ảnh và pin tới 7.000 mAh

Vivo tiếp tục mở rộng dòng smartphone V Series tại Việt Nam với hai mẫu V70 và V70 FE, hướng tới người dùng ưa chuộng thiết kế ngoại hình và khả năng chụp ảnh.

Ở thế hệ mới, hãng tập trung nâng cấp hệ thống camera, dung lượng pin và các tính năng chỉnh sửa hình ảnh bằng AI, hướng đến người dùng thích chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung trên di động.

Trên vivo V70, điểm nhấn chính nằm ở hệ thống camera đồng phát triển với ZEISS. Máy sở hữu camera siêu tele ZEISS 50MP, camera chính ZEISS OIS 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 50MP có khả năng lấy nét tự động.

Hệ thống này được tối ưu cho nhiều bối cảnh như chụp chân dung, du lịch hoặc ghi hình sự kiện.

Thiết bị cũng được trang bị Chế độ Sân khấu AI, hỗ trợ zoom tới 10x và tối ưu việc bắt chủ thể trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Ngoài ra, vivo V70 lần đầu hỗ trợ quay video 4K 60fps trên dòng V Series, đi kèm công nghệ khử nhiễu âm thanh AI nhằm cải thiện chất lượng video khi ghi hình trong môi trường đông người.

Trong khi đó, vivo V70 FE gây chú ý với camera chính 200MP, cảm biến kích thước 1/1.56 inch cùng chế độ chụp độ phân giải cao.

Nhờ độ phân giải lớn, người dùng có thể crop ảnh nhiều lần mà vẫn giữ được độ chi tiết. Máy cũng hỗ trợ zoom tới 30x và công nghệ chống rung CIPA 4.0 nhằm tăng độ ổn định khi chụp hoặc quay video.

Bên cạnh phần cứng, vivo tích hợp nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng AI như xóa vật thể, mở rộng ảnh, di chuyển chủ thể hay thay đổi bầu trời.

Những tính năng này cho phép người dùng chỉnh sửa nhanh ảnh du lịch hoặc ảnh chụp đông người ngay trên điện thoại mà không cần sử dụng phần mềm bên ngoài.

Về thiết kế, vivo V70 sử dụng khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, mặt lưng kính AG chống bám vân tay và cụm camera kim loại với phong cách tối giản. Máy có các tùy chọn màu Golden Hour, Xám Ánh Kim và Đen Huyền Quang, tạo hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo góc nhìn.

Trong khi đó, V70 FE hướng đến thiết kế mỏng nhẹ với độ dày 7,59 mm và trọng lượng khoảng 200 g. Các phiên bản màu Muse Purple, Xanh Đại Dương và Bạc Ánh Lam mang phong cách trẻ trung, phù hợp với người dùng trẻ.

Dung lượng pin cũng là điểm đáng chú ý trên bộ đôi sản phẩm mới. vivo V70 được trang bị pin 6.500 mAh cùng sạc nhanh 90W, trong khi V70 FE sở hữu pin 7.000 mAh, lớn nhất trên dòng V Series tính đến nay.

Cả hai máy đều chạy OriginOS 6, tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú, tóm tắt nội dung và chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị. Tại Việt Nam, vivo V70 FE có giá từ 13,99 triệu đồng, còn vivo V70 có giá khởi điểm 17,99 triệu đồng.

Nhìn chung, vivo V70 Series tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng V ở khả năng nhiếp ảnh và thiết kế.

Tuy nhiên, trong phân khúc gần 20 triệu đồng, sự cạnh tranh về hiệu năng và hệ sinh thái phần mềm từ các thương hiệu khác vẫn khá mạnh, vì vậy trải nghiệm thực tế của camera và các tính năng AI sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức hút của sản phẩm trên thị trường.