3 loại bát ăn chứa nhiều độc tố mà nhiều người vẫn đang vô tư sử dụng

(VTC News) -

Người xưa nói "bệnh từ miệng", quả thật không sai. Không chỉ thực phẩm bẩn ảnh hưởng sức khỏe, thì các loại bát đựng thức ăn cũng là đồ vật tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con người. Vì thế việc mua một chiếc bát không chỉ cần đạt tiêu chí đẹp mắt, mà chất liệu cũng cần hết sức lưu ý.

Nhiều người thường chú trọng về hình thức của bát đĩa đựng thức ăn với các loại họa tiết, màu sắc bắt mắt nhưng không hề biết trong đó có thể ẩn chứa rất chất độc hại. Sau đây là các loại bát bị liệt vào danh sách kém an toàn, được các chuyên gia khuyên tránh sử dụng để khỏi nạp chất độc vào người.

Bát inox rẻ tiền

Bát inox chứa nhiều độc tố có hại. (Ảnh: Sohu)

Một số người đặc biệt thích bát inox (còn gọi là thép không gỉ) vì chúng trông có vẻ sạch sẽ, chắc chắn và bền, đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ nhỏ, nếu trẻ có đánh rơi cũng không bị vỡ. Hơn nữa, bát inox trên nhiều trang thương mại điện tử có giá khá rẻ, có những sản phẩm chỉ có giá trên chục nghìn đồng, vì thế rất được lòng người tiêu dùng.

Ít ai biết rằng những chiếc bát inox rẻ tiền thường ẩn chứa những "chất độc giết người". Một khảo sát ở Trung Quốc cho thấy 60% số bát inox giá rẻ không đạt tiêu chuẩn, thường được làm từ vật liệu không rõ nguồn gốc, chất lượng kém.

Khi được sử dụng, những chiếc bát inox kém chất lượng sẽ từ từ giải phóng các nguyên tố kim loại nặng như crom, niken và mangan. Những kim loại nặng này đi vào cơ thể con người cùng với thức ăn và rất khó chuyển hóa. Chúng tích tụ trong gan và thận như những chất độc tác dụng chậm, chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể về lâu dài.

Bên cạnh bát, các loại cốc, bình giữ nhiệt hay hộp đựng thực phẩm bằng loại inox rẻ tiền, chất lượng thấp cũng được các chuyên gia khuyên tránh sử dụng. Đặc biệt, bình giữ nhiệt khi đựng nước nóng sẽ đẩy nhanh quá trình thôi kim loại nặng.

Nếu dùng đồ đựng thực phẩm, đồ uống bằng inox, hãy đảm bảo rằng chúng được làm bằng inox 304 hoặc 316.

Bát sứ tráng men màu giá rẻ

Cần cẩn trọng với lớp hoa văn trên bát sứ. (Ảnh: Sohu)

Về mặt lý thuyết, gốm sứ rất phù hợp để làm đồ dùng trên bàn ăn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người ưu tiên hình thức đẹp khi mua đồ dùng bằng gốm sứ, và một số đồ dùng bằng gốm sứ tráng men màu rất được ưa chuộng.

Vậy vấn đề nằm ở lớp men. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại có sự chênh lệch giá lớn như vậy giữa chiếc bát sứ tráng men hình thức đẹp giá siêu rẻ với loại đắt hơn hàng chục lần không? Sự khác biệt nằm ở quy trình sản xuất. Bộ đồ ăn bằng gốm sứ chất lượng tốt chủ yếu là tráng màu dưới lớp men, trong khi lớp sơn màu của những chiếc bát giá rẻ chủ yếu nằm trên lớp men.

Sơn dưới lớp men là phương pháp nhúng bột màu vào bên dưới lớp men. Khi chạm vào, bột màu rất mịn, không có bất kỳ vết lồi lõm nào, và có thể cách ly thực phẩm khỏi bột màu một cách hiệu quả.

Sơn phủ men là phương pháp phủ trực tiếp bột màu lên lớp men. Theo thời gian, các yếu tố như súp nóng và ma sát từ dụng cụ ăn uống có thể khiến các kim loại nặng như chì và cadmium trong bột màu hòa tan vào thức ăn và bị hấp thụ vào cơ thể.

Việc sử dụng bộ đồ ăn tráng men kém chất lượng trong thời gian dài có thể dẫn đến lượng kim loại nặng hấp thụ cao gấp 2-3 lần mức an toàn. Do đó, khi chọn bát sứ, tốt nhất nên chọn màu trơn, không có hoa văn.

Nếu bạn phải chọn một chiếc bát có hoa văn thì đừng ham đồ rẻ, cần chọn mua loại màu dưới lớp men, ít nhất có thể làm giảm khả năng hấp thụ kim loại nặng.

Bát gỗ

Bát gỗ tuy đẹp nhưng rất dễ mốc. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người chọn bát gỗ trên bàn ăn vì chúng là sản phẩm độc đáo và tương đối bền. Điều quan trọng cần lưu ý là bộ đồ ăn bằng gỗ rất dễ bị nấm mốc phát triển trong môi trường ẩm ướt.

Khi bị mốc, trên bát có thể hiện diện nhiều loại vi khuẩn độc hại, đặc biệt là aflatoxin, được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1, chỉ 20 miligam là đủ để giết chết một người trưởng thành.

Nhiều người cho rằng việc thường xuyên phơi bát gỗ dưới nắng sẽ loại bỏ được mối lo này, tuy nhiên mối nguy hiểm vẫn có thể rình rập nếu bát bị nứt. Do đó, nếu bát gỗ bị mốc hoặc nứt, bạn nên loại bỏ ngay vì các phương pháp rửa bát thông thường không thể loại bỏ được nấm mốc ở khe kẽ. Khi bát gỗ bị nứt, bào tử nấm mốc có thể đã xâm nhập vào bên trong vật liệu, gần như không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Có thể nói, với sự đa dạng về mẫu mã và màu sắc, người tiêu dùng thường dễ bị thu hút và lựa chọn các sản phẩm bát đĩa đẹp mắt mà bỏ qua yếu tố chất lượng. Tuy nhiên, đây là sản phẩm dùng lâu dài và tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con người, dó đó, bạn nên ưu tiên các loại bát có chất lượng tốt, tránh tham rẻ để mua về những sản phẩm có hại cho sức khoẻ.