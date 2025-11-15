Ý nghĩa màu sắc đèn cảnh báo ô tô: Đỏ, vàng, xanh

Đèn cảnh báo trên bảng điều khiển là cách chiếc xe giao tiếp với bạn. Dù là áp suất dầu, áp suất lốp hay đèn pha, mỗi đèn và màu sắc đều mang một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, không phải tất cả các đèn đều giống nhau: Có loại yêu cầu hành động ngay lập tức, trong khi một số khác chỉ đơn giản là lời nhắc nhở hữu ích. Với sự phát triển của những chiếc xe công nghệ cao vào năm 2025, việc hiểu rõ ý nghĩa của từng loại đèn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn.
Đèn đỏ – Báo nguy hiểm
Đèn cảnh báo màu đỏ là nghiêm trọng nhất và thường có nghĩa là phải dừng xe ngay lập tức. Việc bỏ qua có thể gây hỏng động cơ hoặc nguy hiểm cho bạn. Ví dụ:
Khi những đèn này bật sáng, hãy tấp xe vào lề và kiểm tra sự cố trước khi tiếp tục di chuyển.
Đèn vàng và cam – cảnh báo thận trọng
Đèn vàng hoặc cam thường báo hiệu một vấn đề hệ thống cần được xử lý sớm, nhưng không nhất thiết phải dừng xe ngay. Tuy nhiên, không nên bỏ qua quá lâu. Ví dụ:
Đây là những cảnh báo sớm. Xe vẫn có thể vận hành, nhưng cần kiểm tra để tránh hỏng hóc nghiêm trọng hơn.
Đèn xanh lá và xanh dương – Hệ thống đang hoạt động
Đèn xanh lá và xanh dương không phải là cảnh báo. Chúng chỉ xác nhận rằng một hệ thống đang bật. Ví dụ:
Bạn có thể coi đây là những lời nhắc nhở thân thiện, giúp bạn nắm rõ tình trạng xe mà không báo hiệu sự cố.