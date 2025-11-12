Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc hôm nay 12/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025. Hiện tại, chưa có thông tin về bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu tại Việt Nam. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc diễn ra lúc 18h35 hôm nay 12/11.

U22 Việt Nam lần lượt chạm trán với U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025. Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu vào tháng 3/2025, U22 Việt Nam có thành tích bất bại trước cả 3 đối thủ này.

U22 Việt Nam đấu với U22 Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup 2025.

Tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam sử dụng lực lượng mạnh nhất để dốc toàn lực chuẩn bị cho SEA Games 33. Những cầu thủ từng được đưa lên đội tuyển quốc gia như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thanh Nhàn đều được giữ lại đội U22 trong giai đoạn quan trọng này.

U22 Việt Nam chỉ có một buổi tập trước trận gặp U22 Trung Quốc. Dù vậy, huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn tự tin vào khả năng bắt nhịp của các học trò.

Thực tế, U22 Việt Nam tập trung đều đặn, song song với đội tuyển quốc gia trong suốt năm qua. Hầu hết các cầu thủ thi đấu cùng nhau tại giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Những trụ cột của U22 Việt Nam cũng được thi đấu thường xuyên tại câu lạc bộ, đảm bảo duy trì nhịp thi đấu.

Vấn đề đáng lo của U22 Việt Nam là thể lực. Nhiều cầu thủ vừa thi đấu vòng 11 V.League cuối tuần trước, một số thành viên của Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và Hà Tĩnh mới di chuyển đến Trung Quốc hôm qua (11/11) và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Do đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần tính toán cẩn trọng về đội hình.