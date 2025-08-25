Xe tải lật xuống mương nước sau va chạm với xe đầu kéo, 1 người mắc kẹt ở cabin

(VTC News) -

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe sau vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo.

Chiếc xe tải biển số Lâm Đồng bị lật dưới mương nước.

Thông tin ban đầu, lúc 23h26 tối 24/8 tại km 1324 qua QL1 xã Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, xe tải biển số Lâm Đồng va chạm với xe đầu kéo nên bị lật xuống mương nước bên cạnh đường. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tải bị thương, trong đó 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, còn 1 người mắc kẹt trong cabin tại vị trí ghế lái.

Sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk điều 2 xe và 13 chiếc sĩ đến hiện trường giải cứu nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân.

Sau hơn 2h nỗ lực, đến khoảng 1h45 ngày 25/8, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin, bàn giao cho nhân viên y tế đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.