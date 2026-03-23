Xe điện Honda ICON e: nhỏ gọn, pin tháo rời, phù hợp nhu cầu dạo phố

Trong bối cảnh giá xăng biến động, chi phí vận hành thấp của xe điện trở thành lợi thế rõ rệt. Honda ICON e: giúp người dùng tiết kiệm đáng kể so với xe máy xăng truyền thống, đặc biệt với tần suất sử dụng hàng ngày.

Honda ICON e: có thiết kế lý tưởng cho di chuyển trong đô thị chật hẹp. (Ảnh: Hùng Cường)

Honda ICON e: có thiết kế nhỏ gọn, lý tưởng cho việc di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp. Kích thước tổng thể của xe là 1.796 x 680 x 1.085 mm, nhỏ hơn một chút so với Honda Vision. Chiều cao yên xe đạt 742 mm và trọng lượng chỉ 89 kg, giúp người dùng dễ dàng điều khiển.

Về thiết kế, ICON e: mang phong cách hiện đại với các đường nét mềm mại. Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED, bao gồm đèn pha với dải định vị LED đặc trưng. Màn hình hiển thị LCD đơn sắc cung cấp các thông tin cơ bản. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 26 lít, cùng với hai hộc đựng đồ nhỏ phía trước và cổng sạc USB tiện lợi.

Về hiệu suất, ICON e: sử dụng động cơ điện đặt ở bánh sau với công suất danh định 1,5 kW và mô-men xoắn 85 Nm, hứa hẹn khả năng tăng tốc tốt. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở 49 km/h, phù hợp với quy định cho phương tiện không yêu cầu bằng lái A1.

Honda ICON e: mang phong cách hiện đại với các đường nét mềm mại. (Ảnh: Hùng Cường)

Nguồn năng lượng cho ICON e: đến từ bộ pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah, được đặt dưới sàn để chân. Pin đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và có khối lượng khoảng 1,3 kg. Đặc biệt, pin có thể tháo rời để sạc bên ngoài hoặc sạc trực tiếp trên xe.

Thời gian sạc đầy pin bằng nguồn điện dân dụng là 7,5 giờ, hoặc 3,5 giờ cho mức 30 - 70%. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy chỉ là 50 km.

Một trong những lý do quan trọng khiến ICON e: được ưa chuộng là thiết kế thân thiện và tiện dụng. Với chiều cao yên thấp và trọng lượng nhẹ, xe dễ dàng cho người dùng trung niên, đặc biệt là phụ nữ, trong việc chống chân, dắt xe và di chuyển trong không gian hẹp.

Xe có chiều cao yên thấp và trọng lượng nhẹ. (Ảnh: Hùng Cường)

Khác với một số dòng xe điện có gia tốc mạnh, ICON e: được thiết kế để tăng tốc mượt mà, hạn chế hiện tượng giật. Hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau, giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp.

ICON e: không chạy theo những trang bị phức tạp mà tập trung vào tính thực dụng. Sàn để chân rộng rãi giúp chở đồ dễ dàng, trong khi hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, và cốp xe đáp ứng nhu cầu đựng vật dụng cá nhân cơ bản.

Một điểm nổi bật của ICON e: là thiết kế pin có thể tháo rời, cho phép người dùng mang pin lên nhà để sạc mà không cần kéo dây điện xuống hầm xe. Hệ thống quản lý pin (BMS) cùng bộ sạc chính hãng giúp kiểm soát nhiệt độ và dòng điện, tăng cường độ an toàn cho người sử dụng.

Cốp chứa đồ dưới yên cùng với hai hộc đựng đồ nhỏ phía trước tiện lợi. (Ảnh: Hùng Cường)

Ưu điểm của Honda ICON e:

Thương hiệu uy tín: Lợi thế lớn nhất là uy tín thương hiệu Honda đã được khẳng định về chất lượng, độ bền và sự tin cậy qua hàng chục năm tại Việt Nam.

Hệ thống dịch vụ rộng khắp: Người dùng sẽ được hưởng lợi từ mạng lưới đại lý HEAD phủ sóng toàn quốc, đảm bảo sự thuận tiện cho việc bảo hành, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp đô thị: Kích thước và trọng lượng tối ưu giúp xe linh hoạt trong thành phố, dễ dàng điều khiển bởi nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Không cần bằng lái: Việc xe đáp ứng tiêu chuẩn không yêu cầu bằng lái A1 (công suất dưới 4kW, tốc độ dưới 50 km/h) mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Pin tháo rời tiện lợi: Khả năng tháo pin để sạc ở bất cứ đâu có ổ điện là một điểm cộng lớn về sự tiện dụng, đặc biệt với những người ở chung cư hoặc không có chỗ sạc cố định.

Màn hình hiển thị LCD đơn sắc cung cấp các thông tin cơ bản. (Ảnh: Hùng Cường)

Nhược điểm

Chi phí pin chưa rõ ràng: Điểm băn khoăn lớn nhất là giá bán công bố chưa bao gồm pin. Tổng chi phí sở hữu (bao gồm cả pin mua đứt hoặc chi phí thuê pin hàng tháng) sẽ là yếu tố quyết định tính cạnh tranh thực sự của sản phẩm.

Phạm vi hoạt động hạn chế: Quãng đường di chuyển tối đa chỉ 50 km là khá ngắn so với nhiều mẫu xe điện khác trên thị trường.

Thời gian sạc tương đối dài: Thời gian sạc đầy 7,5 giờ là khá lâu, đòi hỏi người dùng phải có kế hoạch sạc qua đêm hoặc sắp xếp thời gian phù hợp.

ICON e: sử dụng động cơ điện công suất 1,5 kW. (Ảnh: Hùng Cường)

Honda ICON e đánh dấu một bước đi thận trọng nhưng có tính toán của Honda trong việc thâm nhập thị trường xe máy điện tại Việt Nam.

Thành công của ICON e sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách giá cuối cùng liên quan đến pin, cũng như khả năng chấp nhận của thị trường đối với phạm vi hoạt động còn hạn chế của xe.