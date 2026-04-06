Xe đầu kéo tự lật, than tràn đầy quốc lộ đoạn qua miền núi TP Huế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 6/4, xe đầu kéo BKS 43H-172.80 kéo theo rơ - moóc 43RM-011.76 (chưa rõ danh tính người cầm lái) lưu thông hướng A Lưới - Thuận An (TP Huế).

Khi đến Km63+200 quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5 (TP Huế) thì mất lái, tự gây tai nạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến tài sản đường bộ, song phương tiện bị hư hỏng, giao thông ách tắc cục bộ.

Xe đầu kéo tự lật trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 1 (TP Huế) làm than tràn đầy mặt đường

Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy những rủi ro trên tuyến quốc lộ 49 (tuyến đường được xác định là hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối cửa khẩu A Lưới với trung tâm TP Huế). Thực tế, nhiều đoạn tuyến vẫn là đường đèo dốc, mặt hẹp, nền yếu, nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và liên tiếp xảy ra tai nạn.

Cuối năm 2024, tại Km74+600 khu vực đèo A Co (xã A Lưới 5), xe đầu kéo chở gỗ lao xuống vực sâu khoảng 30m, tài xế tử nạn. Giữa tháng 8/2022, tại Km72, xe tải chở gỗ keo tràm va chạm với 2 xe máy rồi lật, làm 4 người chết, giao thông tê liệt nhiều giờ.

Thời gian gần đây, việc bộc lộ nhiều yếu điểm trên tuyến quốc lộ 49 cộng thêm nhiều xe tải trọng lớn, đặc biệt là xe đầu kéo chở than chạy trên quốc lộ 49 (đoạn nối trung tâm TP Huế với các xã vùng cao) tăng đột biến, khiến người dân sống dọc tuyến đường luôn trong trạng thái lo lắng, ám ảnh.

Hạ tầng đường nhỏ hẹp nhưng các phương tiện trọng tải lớn lưu thông cường độ dày đặc khiến người dân địa phương bất an, lo lắng

Theo ghi nhận trên quốc lộ 49, đoạn qua các xã A Lưới 1 - 5 và Bình Điền, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đầu kéo chở than nối đuôi nhau hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối. Dù tuyến đường hẹp, nhiều khúc cua quanh co, đi qua khu dân cư và trường học, không ít tài xế vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Không chỉ gây nguy hiểm, xe tải nặng còn khiến mặt đường nhanh xuống cấp. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhiều tháng, chủ yếu là các xe chở than từ Lào qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về cảng Chân Mây (TP Huế).