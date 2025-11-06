(VTC News) -

Tối 6/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, sau hai mùa tổ chức thành công, năm nay giải được mở rộng quy mô, nâng tầm nội dung và đổi tên để phản ánh đúng vị thế của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh thúc đẩy quốc gia phát triển bền vững.

Thứ trưởng cho rằng việc đổi tên thành “Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” thể hiện tinh thần đổi mới, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn bao hàm đầy đủ ý nghĩa của một bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 có hơn 1.040 tác phẩm dự thi từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, thuộc đầy đủ các loại hình: Báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Sau nhiều vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo quyết định trao 95 giải cá nhân, gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba, 50 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể dành cho các cơ quan có nhiều tác phẩm chất lượng.

Ba đơn vị được vinh danh là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo và Đài PT-TH Bắc Ninh, Báo và Đài PT-TH Vĩnh Long.

VOV giành 6 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam".

Với thế mạnh ở nhiều loại hình báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam giành tổng cộng 6 giải thưởng, gồm 1 giải tập thể, 1 giải Nhất, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong đó, chương trình phát thanh Đánh thức di sản giành giải Nhất. Hai tác phẩm giành giải Ba của VOV gồm loạt bài Thúc đẩy công nghiệp văn hóa góp phần tạo sức bật phát triển quốc gia và chương trình phát thanh Những Hà Nội trong lòng phố cũ.

Ba giải Khuyến khích của Đài Tiếng nói Việt Nam lần lượt thuộc về tác phẩm Giữ cội từ làng, Đạo Phật và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: Những giá trị cần gìn giữ và Nhà dài Ê Đê ở Đắk Lắk – Nơi hội tụ văn hóa mẫu hệ.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2025 là Ban Tổ chức trao thêm giải “Cảm hứng Việt” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt Nam.

Giải đặc biệt được trao cho Báo Nhân Dân, giải Nhất thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, giải Nhì dành cho Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, cùng các giải cho Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, kênh Schannel Network và diễn viên Nguyễn Hùng.