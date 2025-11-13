Võ sĩ Kazakhstan lập môn phái, khiêu chiến võ lâm Trung Quốc

(VTC News) -

Võ sĩ Trung Quốc Triệu Hồng Cương (Zhao Honggang) thất bại khi đối đầu với Mukhammed Amantayev của Kazakhstan vào tối 31/10 tại vòng 3 của giải đấu PowerSlap - cuộc thi tát nổi tiếng thế giới. Trận thua của Triệu Hồng Cương khiến giới võ thuật Trung Quốc xôn xao.

Triệu Hồng Cương là truyền nhân đời thứ 9 của môn võ Thông bối quyền (Qijiatong Back-Fist), môn võ thuật truyền thống có lịch sử hơn 2.000 năm.

Mukhammed Amantayev đánh bại Triệu Hồng Cương ở giải PowerSlap

Trang Sina gần đây đưa tin: “Gần đây, truyền nhân Thông bối quyền Triệu Hồng Cương tham gia Giải vô địch thế giới tát tai, kết quả bị võ sĩ ngoại quốc Amantayev tát một cái ngất xỉu, trợn trắng mắt. Giờ đây, Amantayev lại tuyên bố lập môn phái riêng của mình!.

Nhờ trận đấu này, Amantayev cũng được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc biết đến. Anh ta thừa thắng xông lên, mở tài khoản tiếng Trung, tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả các đại sư võ thuật Trung Quốc.

“Không chỉ vậy, Amantayev còn tuyên bố lập phái riêng, thành lập “Xích Dương Chưởng”, tự mình làm chưởng môn, là “tổ sư khai sơn đời thứ nhất”, đồng thời cho biết không lâu nữa sẽ đến Trung Quốc, từ đó gây ra không ít tranh cãi”.

Amantayev thành lập môn phái "Xích Dương Chưởng"

Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội Douyin cách đây gần 1 tuần, Amantayev viết: “Tôi vừa đánh bại Triệu Hồng Cương, và các võ sĩ Trung Quốc của các người không hài lòng? Hãy bảo những võ sĩ Trung Quốc giỏi nhất của các người đến đấu với tôi. À mà nhân tiện, bảo sư phụ của anh ta cũng đến luôn”.

Được biết, nhiều cư dân mạng không phục chiến thắng của Amantayev vì cho rằng anh đã phạm luật khi thi đấu với Triệu Hồng Cương.

Đáng chú ý, toàn bộ môn phái Thông bối quyền không có bất kỳ phản hồi nào. Cư dân mạng Trung Quốc phát hiện, Amantayev chỉ theo dõi duy nhất một người là Cáp Vũ Duyên, sư phụ của Triệu Hồng Cương, trên các tài khoản mạng xã hội, khiến mọi người hô to: “Rõ ràng là nhắm thẳng vào hắn ta mà!”. Thế nhưng Cáp Vũ Duyên lại không có bất kỳ phản ứng nào, khiến nhiều cư dân mạng bất mãn: “Không thay đồ đệ đòi lại công đạo sao?”, “Không báo thù à?”.

Sau trận thua Amantayev, Triệu Hồng Cương phải khâu 5 mũi ở vùng mắt, xương hốc mắt gãy, thậm chí phần cơ mắt còn bị kẹt vào vùng xương gãy trên mặt. Tờ QQ cho biết anh có thể cần 6 tháng để hồi phục.

Tuy nhiên tờ Sina đưa tin rằng khi về nước, Triệu Hồng Cương đã đi khám và bác sĩ cho biết anh dính chấn thương quá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Thậm chí phẫu thuật rồi, Triệu Hồng Cương vẫn có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục thị lực hoàn toàn. Ngoài ra, anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở PowerSlap nữa.