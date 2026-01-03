Vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt khi đang ngủ tại căn cứ quân sự

(VTC News) -

Theo hai nguồn tin thân cận với vụ việc, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ khi họ đang ngủ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas.

Theo quan chức Mỹ, cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm Delta Force thực hiện và không gây ra bất kỳ thương vong nào cho phía Mỹ. Hiện có thông tin hai vợ chồng ông bị đưa về cơ sở giam giữ tại New York.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. (Ảnh: Getty)

Trong diễn biến khác Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “can thiệp rất mạnh mẽ” vào ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela trong tương lai, khi ông Maduro không còn nắm quyền kiểm soát.

Nhiều chuyên gia nhận định bất kỳ sự can thiệp lớn nào của Mỹ vào ngành dầu mỏ Venezuela có thể gây tác động mạnh, dù việc xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác và xuất khẩu có thể mất nhiều năm.

Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là “hành động vũ trang xâm lược Venezuela” của Mỹ, đồng thời gọi những “lý do” đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công là “không thể chấp nhận”.

"Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ của chúng tôi đối với đường lối hành động của lãnh đạo Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh phải “duy trì là một khu vực hòa bình”.

Trung Quốc cũng cực lực lên án hành động tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro của Mỹ. "Trung Quốc sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một nước" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi trích dẫn bản cáo trạng chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, buộc tội ông về tội danh khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ. Ông Maduro bị Tòa án Quận phía Nam New York truy tố vào năm 2020, nhưng không rõ ông đang ở đâu vào sáng 3/1.

Bà Bondi cũng cảm ơn Tổng thống Trump và quân đội Mỹ, những người mà bà nói là "đã thực hiện một nhiệm vụ đáng kinh ngạc và rất thành công trong việc bắt giữ hai kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế", ám chỉ Tổng thống Maduro và vợ ông.

Chính quyền của ông Trump được cho đã chuẩn bị chiến dịch tấn công Venezuela và bắt ông Maduro từ giữa tháng 12/2025. Theo hai quan chức Mỹ, kế hoạch của Mỹ tập trung vào lật đổ ông Maduro và thành lập chính phủ lâm thời gồm một nhóm người Venezuela trước khi kêu gọi bầu cử.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump chưa lên tiếng về việc thành lập chính phủ lâm thời tại Venezuela.