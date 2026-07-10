Vinmec Phú Quốc cứu nữ Việt kiều 82 tuổi thoát 'cửa tử' sau 10 phút ngừng tim

(VTC News) -

Giữa tháng 6/2026, bà Nguyễn Thúy Nga (82 tuổi), Việt kiều Mỹ đang sinh sống tại Vũng Bầu, Phú Quốc, gặp sự cố đuối nước khi tắm biển. Khi được người dân phát hiện và đưa vào bờ, bà đã rơi vào tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp.

Sau 10 phút được ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo (CPR), tim của bà đã đập trở lại. Nữ bệnh nhân ngay lập tức được xe cấp cứu 115 chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm tiếp nhận nữ bệnh nhân, ThS.BSNT Mai Xuân Đạt - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Vinmec Phú Quốc nhận định, đây là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn bởi bệnh nhân tuổi cao, lại ngừng tim kéo dài ngoại viện, não có nguy cơ tổn thương không hồi phục rất cao.

“Đối với các ca ngừng tuần hoàn do đuối nước, mỗi phút trôi qua khả năng sống và hồi phục thần kinh của người bệnh đều giảm. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là vừa phải đảm bảo chức năng tim phổi, vừa phải hạn chế tối đa tổn thương não do thiếu oxy kéo dài”, bác sĩ Đạt cho biết.

Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc.

Tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức hiện đại, gồm: kiểm soát hô hấp bằng thở máy xâm nhập, duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch, điều trị kháng sinh kiểm soát viêm phổi hít và theo dõi sát các nguy cơ biến chứng tim mạch.

Đặc biệt, ê-kíp áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy - phương pháp được sử dụng nhằm bảo vệ tế bào não sau ngừng tuần hoàn. Kỹ thuật này giúp làm giảm nhu cầu chuyển hóa của não, hạn chế tổn thương thần kinh do thiếu oxy và tăng khả năng phục hồi chức năng não bộ.

Song song đó, đội ngũ ICU phải liên tục điều chỉnh chiến lược thông khí bảo vệ phổi do bệnh nhân xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp nặng với tổn thương đông đặc lan tỏa hai bên phổi sau khi hít phải nước biển.

Địa chỉ cấp cứu và hồi sức đáng tin cậy cho người dân, du khách đảo Ngọc

Những nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ đã được đền đáp. Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chức năng hô hấp dần hồi phục, bệnh nhân được cai máy thở thành công, chuyển sang hỗ trợ oxy lưu lượng cao rồi thở oxy thông thường.

Nữ Việt kiều đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt và không ghi nhận các dấu hiệu tổn thương thần kinh hay di chứng sau biến cố ngừng tim kéo dài.

Các tổn thương phổi được kiểm soát hiệu quả, huyết áp ổn định, không còn phụ thuộc thuốc vận mạch. Chỉ số SpO₂ duy trì ở mức 97%, bệnh nhân ăn uống, sinh hoạt bình thường và đủ điều kiện xuất viện an toàn.

"Tôi luôn nghĩ nếu sự việc này xảy ra ở một nơi không có điều kiện cấp cứu và hồi sức như Vinmec Phú Quốc, có lẽ tôi đã không còn ngồi đây. Tôi biết ơn Vinmec đã có mặt ở Phú Quốc và cho tôi cơ hội sống lần thứ 2", bà Nga xúc động chia sẻ.

Bệnh nhân hồi phục sức khoẻ tốt sau 7 ngày điều trị tích cực.

Các bác sĩ cho biết, ở nhóm bệnh nhân cao tuổi bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do đuối nước, tỷ lệ tử vong và nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng thường rất cao. Việc bệnh nhân phục hồi hoàn toàn về nhận thức, vận động và chất lượng cuộc sống là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa sơ cứu đúng cách tại hiện trường và hệ thống hồi sức chuyên sâu tại bệnh viện.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho vai trò quyết định của chuỗi cấp cứu liên tục, từ sơ cứu ban đầu đến điều trị hồi sức chuyên sâu. Nếu không được hồi sức tim phổi kịp thời ngay tại bãi biển, não bộ có thể đã chịu tổn thương không thể hồi phục trước khi bệnh nhân được đưa tới bệnh viện.

Ngược lại, nếu thiếu các kỹ thuật hồi sức hiện đại như kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và hạ thân nhiệt chỉ huy, khả năng phục hồi hoàn toàn của người bệnh sẽ rất thấp.

Là cơ sở y tế có đầy đủ năng lực cấp cứu và hồi sức chuyên sâu tại đảo Ngọc, Vinmec Phú Quốc giúp người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay trong "thời gian vàng", thay vì phải chuyển tuyến vào đất liền.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các trường hợp ngừng tuần hoàn, đột quỵ hay đa chấn thương nghiêm trọng, khi mỗi phút chậm trễ đều ảnh hưởng tới cơ hội sống và khả năng hồi phục của bệnh nhân.

Thành công này không chỉ mang lại cơ hội sống cho một bệnh nhân lớn tuổi mà còn khẳng định giá trị của việc đầu tư năng lực cấp cứu chuyên sâu ngay tại Phú Quốc, giúp người bệnh được điều trị kịp thời trên đảo trong những khoảnh khắc quyết định sự sống còn.