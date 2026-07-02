Vinmec Central Park phẫu thuật nội soi cắt gan thành công cho bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

4 giờ “nghẹt thở” loại bỏ khối u gan

Khoảng hai tháng gần đây, ông N.S. liên tục gặp các vấn đề sức khỏe như mất ngủ kéo dài, cảm giác nóng ran trong người, đau tức vùng hạ sườn phải, mệt mỏi và khó chịu thường xuyên. Dù các triệu chứng không quá dữ dội, nhưng tình trạng kéo dài khiến người bệnh quyết định đi thăm khám.

Tại Campuchia, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u gan phải, nhận định bệnh nhân cần điều trị chuyên sâu tại một trung tâm có nhiều kinh nghiệm về gan mật và khuyến nghị ông sang Việt Nam. Bệnh nhân sau đó đã được nút mạch hóa chất (TACE) để kiểm soát khối u, kết hợp nút tĩnh mạch cửa nhánh phải (RPVE) nhằm kích thích phần gan còn lại phát triển bù, chuẩn bị cho phẫu thuật triệt căn.

Sau khi tìm hiểu và tham khảo ý kiến chuyên môn từ nhiều nơi, ông và gia đình quyết định lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park để tiếp tục hành trình chữa trị. Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu xác định bệnh nhân mắc ung thư gan phải, khối u kích thước 4 x 6 x 5,2 cm.

Đây là ca bệnh đặt ra nhiều thách thức, như người bệnh đã lớn tuổi, có tiền sử bệnh mạch vành đặt stent, khối u nằm ở gan phải trong khi thể tích gan trái còn lại khá hạn chế. Việc chỉ định phẫu thuật đòi hỏi các chuyên gia phải đánh giá toàn diện chức năng gan, tính toán chính xác thể tích gan sau cắt để ngăn ngừa nguy cơ suy gan hậu phẫu – một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của chuyên ngành này.

Qua hội chẩn đa chuyên khoa kết hợp cùng các phương tiện chẩn đoán hiện đại, đội ngũ bác sĩ Vinmec Central Park xác định phần gan còn lại sau RPVE đã phát triển đạt yêu cầu, đủ điều kiện thực hiện cắt gan phải. Đây là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ biến chứng, đảm bảo an toàn và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành và ê-kíp tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u gan cho bệnh nhân.

Đảm nhận ca bệnh phức tạp này là ê-kíp do PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại (Hệ thống Y tế Vinmec), chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tụy trực tiếp dẫn dắt, cùng sự tham gia của TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Central Park kiêm Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot; TS.BS Mai Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm Ngoại tổng hợp, cùng các bác sĩ Ngoại Tiêu hóa và Gây mê Hồi sức.

Theo các chuyên gia, cắt gan là một trong những đại phẫu phức tạp của chuyên ngành gan mật, bởi gan là cơ quan có hệ thống mạch máu cực kỳ phong phú, nguy cơ mất máu trong mổ rất cao. Khi thực hiện bằng phương pháp nội soi, thử thách càng nhân lên, đòi hỏi phẫu thuật viên phải dày dạn kinh nghiệm cùng sự phối hợp chuẩn xác giữa các khâu phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

Sau bước chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật nội soi cắt gan phải đã diễn ra trong suốt 4 giờ. Toàn bộ khối u được loại bỏ thành công, vừa đảm bảo nguyên tắc triệt căn ung thư, vừa bảo tồn tối đa phần nhu mô gan lành - điều kiện tiên quyết giúp gan phục hồi chức năng sau mổ.

Những ngày đầu hậu phẫu, người bệnh hồi phục tích cực: tỉnh táo, giảm đau nhanh, không sốt, ăn uống và vận động trở lại bình thường. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy phần gan còn lại tái tạo tốt, đảm bảo chức năng.

Bệnh nhân hồi phục tích cực sau ca phẫu thuật phức tạp.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình điều trị không ghi nhận biến chứng. Trước khi xuất viện, bệnh nhân được Hội đồng Đa chuyên ngành Ung thư (MTB) tiếp tục hội chẩn để xây dựng phác đồ theo dõi dài hạn, hướng đến kiểm soát bệnh hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát.

Tầm soát định kỳ để phát hiện tổn thương gan từ giai đoạn sớm

Theo TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á. Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn biến âm thầm; các triệu chứng ban đầu như mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn phải hoặc sụt cân thường không đặc hiệu nên người bệnh dễ bỏ qua.

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc bộc lộ biến chứng. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học hiện đại cùng chiến lược tiếp cận đa chuyên khoa, bệnh nhân vẫn có cơ hội điều trị hiệu quả nếu được can thiệp đúng thời điểm.

“Việc điều trị ung thư gan hiện nay không chỉ dựa vào một phương pháp đơn lẻ mà cần được cá thể hóa cho từng người bệnh. Tùy vào giai đoạn và chức năng gan, bác sĩ sẽ lựa chọn hoặc phối hợp nhiều phương pháp như can thiệp mạch, phẫu thuật, điều trị toàn thân và theo dõi lâu dài nhằm đạt hiệu quả tối ưu”, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn cho biết.

Chuyên gia khuyến cáo, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc bệnh gan mạn tính cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bằng siêu âm và xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình tiếp cận đa chuyên khoa trong quản lý các bệnh lý ung thư phức tạp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, Vinmec Central Park có khả năng xây dựng chiến lược điều trị toàn diện cho nhiều trường hợp ung thư gan khó, mang lại thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân trong nước và quốc tế.